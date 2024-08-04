Демонструє православну традицію поховання: під церквою у Туреччині знайшли унікальний череп

Під час розкопок церкви Балатлар, відомої як церква Сінопе Коїмесіс, що на узбережжі чорного моря в Туреччині, виявили унікальну знахідку. В склепі знайшли череп із написом грецькою мовою.

Досі подібних решток, які, на думку дослідників, є прикладом православних традицій поховань, не знаходили на території країни. Водночас такі практики були поширені серед християн в Греції та Єгипті.

Як повідомляє Arkeonews, напис на черепі грецькою мовою "Hacı Dimitrakis" в перекладі означає "Пілігрим Дімітракіс".

"Ритуал письма на черепі є однією з важливих православних традицій поховання. Згідно з цією традицією, череп померлого дістають з місця, де він був знайдений, а потім твердим предметом пишуть на черепі ім’я людини.

Тут ви можете побачити, що ім'я акуратно написано на черепі. Після написання його поклали на полицю у відповідній частині церкви для огляду", – пояснив доктор, керівник кафедри антропології факультету мистецтв і наук Університету Хітіт Мустафа Толга Чирак.

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Череп вважають одним із останніх прикладів культу, який існував в Анатолії кілька тисяч років тому. На думку дослідників, знахідка свідчить про те, що попри зміни, яких зазнавали тамтешні традиції, вони досі продовжували існувати в різних громадах.

Подальше вивчення знахідки допомогло встановити, що череп належав померлому православному священнослужителю, який у XIX столітті відправився паломником у Єрусалим.

Про вік черепа також свідчать знайдені поруч археологічні об’єкти та монети.

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Палеопатологічне дослідження за допомогою тривимірної томографії показало, що чоловік за життя мав доброякісну пухлину мозку, а також потоншені кістки черепа.

Церква, в склепі якої знайшли рештки священника, також має цікаву історію. Археологи вважають, що спершу її створили в добу римської імперії і використовували як лазню.

Уже від IV століття і до аж до кінця ХХ століття приміщення служило як церква. У пізній османський період споруду перетворили на цвинтар. Поховання православних християн інтенсивно проводили в саду та всередині самої будівлі.

Нагадаємо, у Шотландії археологи виявили дев’ять бронзових артефактів, які переплела невідома рослина віком близько 3 тисячі років.