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Демонструє православну традицію поховання: під церквою у Туреччині знайшли унікальний череп

Анна Коваленко — 4 серпня, 09:00
Демонструє православну традицію поховання: під церквою у Туреччині знайшли унікальний череп
На черепі за православною традицією поховань зробили напис імені померлого
Університет Хітіт

Під час розкопок церкви Балатлар, відомої як церква Сінопе Коїмесіс, що на узбережжі чорного моря в Туреччині, виявили унікальну знахідку. В склепі знайшли череп із написом грецькою мовою.

Досі подібних решток, які, на думку дослідників, є прикладом православних традицій поховань, не знаходили на території країни. Водночас такі практики були поширені серед християн в Греції та Єгипті.

Як повідомляє Arkeonews, напис на черепі грецькою мовою "Hacı Dimitrakis" в перекладі означає "Пілігрим Дімітракіс".

"Ритуал письма на черепі є однією з важливих православних традицій поховання. Згідно з цією традицією, череп померлого дістають з місця, де він був знайдений, а потім твердим предметом пишуть на черепі ім’я людини.

Тут ви можете побачити, що ім'я акуратно написано на черепі. Після написання його поклали на полицю у відповідній частині церкви для огляду", – пояснив доктор, керівник кафедри антропології факультету мистецтв і наук Університету Хітіт Мустафа Толга Чирак.

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Руїни православної церкви
Sinopale
Малюнки на стінах колишньої церкви
Sinopale

Череп вважають одним із останніх прикладів культу, який існував в Анатолії кілька тисяч років тому. На думку дослідників, знахідка свідчить про те, що попри зміни, яких зазнавали тамтешні традиції, вони досі продовжували існувати в різних громадах.

Подальше вивчення знахідки допомогло встановити, що череп належав померлому православному священнослужителю, який у XIX столітті відправився паломником у Єрусалим.

Про вік черепа також свідчать знайдені поруч археологічні об’єкти та монети.

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Палеопатологічне дослідження за допомогою тривимірної томографії показало, що чоловік за життя мав доброякісну пухлину мозку, а також потоншені кістки черепа.

Церква, в склепі якої знайшли рештки священника, також має цікаву історію. Археологи вважають, що спершу її створили в добу римської імперії і використовували як лазню.

Уже від IV століття і до аж до кінця ХХ століття приміщення служило як церква. У пізній османський період споруду перетворили на цвинтар. Поховання православних християн інтенсивно проводили в саду та всередині самої будівлі.

Нагадаємо, у Шотландії археологи виявили дев’ять бронзових артефактів, які переплела невідома рослина віком близько 3 тисячі років.

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