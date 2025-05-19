Ікона для Папи: хто намалював Божу Матір на ящику з набоїв

Ікону, яку подарував Володимир Зеленський Папі Римському Леву XIV, написали Герман Клименко, Соня Атлантова та Олександр Клименко. Вона виготовлена на фрагменті ящика з-під важких артилерійських озброєнь, який привезли з-під Ізюма.

Герман Клименко розповів УП.Культура, що ікона "Божа Матір з немовлям" створили взимку 2025 року у рамках проєкту "Ікони на ящиках з-під набоїв", який існує ще з 2014 року. За цей час проєкт експонували у 22 країнах, 117 містах та на 211 локаціях.

Володимир Зеленський передав Папі Римському у Ватикані ікону авторства Германа Клименка, Соні Атлантової та Олександра Клименка. Володимир Зеленський / Facebook

Автори роботи останні рік працювали з темою депортованих українських дітей та присвятили їм Богородичний цикл ікон. "Божа Матір з немовлям" з цього циклу.

Процес написання ікон Олександр Клименко / Facebook

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"Богородичний цикл виник дуже природно, адже першою роботою проєкту була саме ікона Богородиці. Пізніше ми постійно зверталися до цієї теми. Тому цикл Богородичних ікон органічно виокремився, як реакція на російські дії відносно українських дітей.

Архетипічний образ матері з немовлям, зрозумілий кожному навіть поза релігійним контекстом, здатен привернути увагу людей до найменш захищених і слабких, тих хто не може постояти за себе сам. Водночас це образ надії і любові, образ що дарує віру у возз'єднання дітей з їх матерями", – зазначив Герман Клименко.

Ікони, які намалювали митці Олександр Клименко / Facebook

На іконі зображено Богородицю, яка міцно обома руками тримає немовля Христа, Герман пояснив, що це "заклик, що наші діти, які знаходяться в окупації або депортовані, не мають бути забуті аби залишені напризволяще". Докласти до цього зусилля мають не лише українці, а й світова спільнота.

Герман додав, що подарувати їх роботу вирішило керівництво держави. Володимир Зеленський давно знайомий з творчістю команди і навіть, у себе має ікону з проєкту "Ікони на ящиках з-під набоїв". Крім того, наголосив митець, торік великоднє привітання президента України відзняли на тлі робіт творчої групи, які є частиною постійної експозиції Софіївського собору в Києві.