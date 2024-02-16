"Вберегла ікона та молитва": історія воїна з Волині, біля якого розірвався ворожий боєприпас

У Львові проходить реабілітацію 25-річний захисник Олексій Назарчук з Волині. Ворожий боєприпас впав за метр від нього. Уламки посікли все тіло воїна, однак не зачепили життєво-важливих органів. Сам Олексій впевнений: його вберегла “ікона в кишені та молитва”.

Історію захисника розповіли у Національному реабілітаційному центрі “Незламні”.



На війні хлопець з 18 років. А від початку повномасштабного вторгнення до нього доєдналися всі чоловіки в його родині: батько та четверо дядьків. Разом вони несли службу у 100-й окремій бригаді ТРО та брали участь у боях на Донеччині.

Поранення Олексій отримав на початку зими 2023 року.



“Ми сиділи в будівлі та спостерігали у тепловізор за росіянами. В момент я чую як щось летить прямо до нас. Ховатися було ніде. Я витяг з кишені ікону та почав молитися. Прилетіло за метр від нас. Уламки посікли мені все тіло, а особливо ногу”, – розповідає він.

Уламки посікли все тіло воїна, однак не зачепили життєво-важливих органів Центр “Незламні”

Пригадує, що саме того дня у його батька був день народження.

Медикам вдалося зберегти ногу військовому, адже уламки, на диво, не зачепили кістку. Утім, в Олексія були пошкоджені м'які тканини, судини, м'язи та сухожилля.

Після заживлення ран чоловіка скерували на реабілітацію до Львова. З першого дня із захисником почали займатися фізичні терапевти.

Воїн почав потрохи ставати на стопу Центр "Незламні"

“Спеціалісти кажуть, що Олексій не зважає на біль та труднощі і докладає максимум зусиль до свого якнайшвидшого відновлення. Вже є перші успіхи. Воїн почав потрохи ставати на стопу”, – зазначають у центрі.



Мотивує захисника на шляху до одужання бажання повернутися до побратимів і разом продовжити боротьбу.



“Я не боюся померти за свою Україну, зовсім не боюся. Я її дуже сильно люблю і поважаю”, – каже він.



Нагадаємо, раніше ми писали, що захисник, який втратив на війні праву ногу, отримав важкі множинні травми нижньої лівої частини тіла та пережив два інсульти, вперше за 14 місяців зміг підвестися на вцілілу ногу.