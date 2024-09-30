Cтендапер Сергій Чирков мобілізувався до ЗСУ

Український стендапер, резидент проєкту "Підпільний стендап" Сергій Чирков мобілізувався до лав Збройних сил України.

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Про це повідомив телеканал Армія TV.

Раніше тут випустили сюжет про проходження смуги перешкод у Третій штурмовій бригаді Сергієм Чирковим та засновницею Дикого театру Ярославою Кравченко. Вони випробували свої сили під наглядом інструктора з позивним Роджер (Максим Левченко), який брав участь в обороні Київщини та літав на вертольоті до оточеного росіянами Маріуполя.

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"Після зйомок цього проєкту Сергій Чирков мобілізувався до лав ЗСУ і зараз проходить курс БЗВП в навчальному центрі", – повідомив канал пізніше.

У соціальних мережах Чиркова наразі немає повідомлень про мобілізацію. У його інстаграмі останній пост з'явився три дні тому, 27 вересня. У ньому стендапер жартує, що придумав шоу для цивільних чоловіків під назвою "Розсміши військового".

Сергій Чирков та скандал на Atlas Weekend

У липні цього року Сергій Чирков опинився у центрі скандалу через виступ на фестивалі Atlas Weekend у Києві. Після виступу гурту "Жадан і собаки" комік разом із колегою Настею Зухвалою вийшов на головну сцену.

Чирков почав цитувати репліки нашого президента Володимира Зеленського із дебатів на стадіоні в 2019 році. У відповідь організатори фестивалю відібрали у нього мікрофон і "попросили зі сцени".

Пізніше Atlas Weekend приніс публічні вибачення стендаперу та його менеджерці Дар'ї за "неетичну поведінку й порушення фізичних кордонів". Там заявили, що у всьому винен "один зі співробітників команди, який перевищив службові повноваження та поводився неприпустимо".