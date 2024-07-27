Цитував Зеленського: Atlas Weekend вибачилися перед стендапером Чирковим, якого вигнали зі сцени

Організатори музичного фестивалю Atlas Weekend перепросили у відомого коміка Сергія Чиркова за "прикре непорозуміння". Ймовірно, йдеться про інцидент на самому заході, під час якого у коміка відібрали мікрофон і "попросили зі сцени" після цитування промови Володимира Зеленського на дебатах 2019 року.

Один з користувачів соцмережі Instagram Ярослав Максимець, який прокоментував допис фестивалю з вибаченнями, розповів, що був присутнім на події. Він поділився деталями інциденту між Сергієм Чирковим та охоронцем заходу.

За його словами, ввечері 21 липня комік разом із своєю колегою Настею Зухвалою вийшли на головну сцену після виступу гурту "Жадан і собаки".

"Сергій Чирков почав цитувати репліки нашого ЗЕ (йдеться про президента України Володимира Зеленського – ред.) із дебатів на стадіоні в 2019 про кінець епохи бідності, кумівства, швидше завершення війни і т. д. Без оціночних суджень чи жартів, просто цитати", – поділився Ярослав.

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Відвідувачі заходу не встигли до кінця зрозуміти суть виступу, оскільки, за словами Ярослава, в Сергія відібрали мікрофон і "попросили зі сцени".

У своєму дописі в Instagram Atlas Weekend принесли публічні вибачення стендаперу Сергію Чиркову та його менеджерці Дар’ї за "неетичну поведінку й порушення фізичних кордонів".

"Друзі, в останній день фестивалю на Main Stage (головній сцені – ред.) ви могли стати свідками прикрого непорозуміння між Сергієм Чирковим та одним зі співробітників нашої команди, який перевищив службові повноваження та поводився неприпустимо.

Для нас дуже важливо робити роботу над помилками та тримати планку високих стандартів в усіх напрямках роботи наших співробітників", – написали організатори заходу.

Співробітники музичного фестивалю не уточнили, про який випадок йдеться, не відреагував публічно на інцидент та не висловив ставлення до вибачень і Сергій Чирков.

Наразі комік відмовився коментувати ситуацію "УП. Життя".

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Єдиною реакцію на подію став символ рукостискання, який стендапер надіслав у відповідь на допис музичного фестивалю з вибаченнями.

На сторінці проєкту "Підпільний стендап" резидентом якого є комік, відреагували на допис заходу.

"Визнавати помилки – це про відповідальність", – написали там.

Відсутність коментарів від Чиркова викликала занепокоєння його шанувальників. Деякі з користувачів соцмереж почали цікавитися, як він почувається після того випадку.

"Живий. Усе в нормі. Дякую за турботу)", – у відповідь на питання Ніно Назаровій в соцмережі X (раніше – Twitter) написав Сергій.

Раніше журналістка Яніна Соколова попросила вибачення за рекламу гарячої лінії психологічної підтримки її фонду, яка викликала обурення громадськості депресивними фразами.