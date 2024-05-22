Суд арештував будівлі на київському Подолі, що є об'єктом культурної спадщини

Суд арештував будівлі по вулиці Хорива у місті Києві, які є об'єктом культурної спадщини та належать громаді. Незаконний власник не бажав повертати їх до комунальної власності.

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Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Будинки на території Старого Подолу в 2007 році визнали непридатними для проживання. Також вони потребували реконструкції.

Київська міська прокуратура

У 2010 році комунальне підприємство "Поділ-ІнвестРеконструкція" уклало договір з приватним підприємством, яким передавало йому у власність будівлі після реконструкції.

Попри те, що будинки не були введені в експлуатацію, підприємство зареєструвало право власності на них.

Київська міська прокуратура

У відповідь прокуратура ініціювала скасування незаконної реєстрації та повернення будівель до комунальної власності через суд. Але всупереч рішенню суду, у 2024 році приватне підприємство двічі незаконно реєструвало право власності на ці приміщення.

Тепер суддя наклав арешт на будівлі. Це зробить неможливим їх подальшу перереєстрацію.

Київська міська прокуратура

Будинок XIX століття на Хорива, 18, також відомий як садиба Солтанових – житловий будинок, який останні роки перебуває у занедбаному стані. У січні 2022 року його обнесли огорожею, місцеві жителі були переконані, що будинок готували до демонтажу.

Втім, у Київській міській державній адміністрації тоді казали, що будинок готують до реставрації. "У будівлі за вказаною адресою проводяться протиаварійні роботи. Згодом розпочнеться реставрація", – повідомляла КМДА.