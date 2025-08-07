Суд остаточно заборонив забудову Пирогова, а Міністерство культури оштрафували за порушення

Верховний суд повернув у власність територіальної громади території довкола Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

"Наразі виконано 5 судових рішень та територіальній громаді повернуто понад 56 гектарів землі, а право оренди за агрокомбінатом скасовано. У квітні 2025 року одне із судових рішень було скасовано апеляційним судом, однак 05 серпня 2025 року Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Офісу Генерального прокурора та залишив у силі рішення суду про повернення державі земельної ділянки площею 16,5 га", – розповіли у Генпрокуратурі.

Правники наголосили, що землі поблизу музею не можуть перебувати у приватній власності. Тому прокуратура подала до суду 6 позовів в інтересах держави щодо скасування державної реєстрації речових прав.

У 2007 році Київська міська рада, за каденції тодішнього мера Леоніда Черновецького, неправомірно передала у приватну власність та оренду понад 1,5 тисячі гектарів сільськогосподарських земель житлово-будівельним кооперативам під житлову забудову. Близько 100 гектарів розташовувалися в межах охоронних зон музею.

Того ж року Міністерство культури зменшило охоронні зони з 2 кілометрів до 25 метрів. Міністром тоді виступав Юрій Богуцький.

Офіс генерального прокурора направив низку позовів до Київради та Міністерства культури, тому рішення 2007 року були скасовані. Також Мінкультури зобов'язався встановити більші межі охоронних зон.

"Міністерство добровільно рішення суду не виконало, за що на нього накладено штраф 51000 гривень", – додали в прокуратурі.

Про музей в Пирогові

У серпні 2024 року в Міністерстві культури та інформаційної політики заявили, що Північний апеляційний господарський суд легалізував рейдерське захоплення частини території та приміщень Національного музею народної архітектури та побуту України.

З 2020 року між музеєм та "групою невстановлених осіб" тривав судовий процес щодо власності на території Пирогова. Як йдеться в судовій справі на ресурсі "Опендатабот", з музеєм судиться компанія зі сфери спортивного навчання, забудовник й агенство з нерухомості ТОВ "Манеж-Холл". Фактично компанія намагається привласнити державне майно.

Після цього музей звернувся за захистом до Офісу антирейдерства Міністерства юстиції України. В установі розглянули скаргу та скасували нову незаконну реєстрацію, також відкрили кримінальну справу. Згодом її передали під керівництво Офісу генерального прокурора України.

Це архітектурно-ландшафтний комплекс на півдні Києва. В ньому представлені елементи з усіх історико-етнографічних регіонів України: Полісся, Слобожанщини та Полтавщини, Карпат, Наддніпрянщини, Поділля та Півдня.

В Національному музеї народної архітектури та побуту України зберігаються близько 300 пам'яток народного будівництва XVI-XX ст. Серед них хати, комори, криниці й інші традиційні господарські елементи того часу.

Його створили у 1969 року на історичних землях, що раніше належали Києво-Печерській лаврі, а функціонувати для відвідувачів музей розпочав у 1976 році.

Зараз в комплексі зберігаютьмя близько 100 тисяч експонатів: народний одяг, тканину, меблі, знаряддя праці, вироби гончарів, бондарів, теслів, столярів, ковалів, народний живопис та розпис, музичні інструменти, дитячу іграшку тощо.