Засновник "КМ-Букс" та книгарень "Буква" не має стосунку до російського бізнесу – суд

Інформація про засновника видавництв "КМ-Букс" та мережі книгарень "Буква" Ярослава Мариновича у розслідуванні "Деокупація книжкового ринку. Як російські видавці досі заробляють гроші в Україні" від медіа "Сенсор" та OSINT-агенції Molfar була спростована у суді.

Про це УП.Культура повідомив адвокат підприємця.

Ярослав Маринович зміг довести, що інформацію про нього можна вважати хибною і звернувся до суду із позовом про захист честі, гідності та ділової репутації.

Медіа "Сенсор" своєю чергою прибрало згадки про Мариновича зі статті та уклало мирову угоду. 5 травня 2025 року провадження закрили.

"У ході судового процесу було прийняте рішення про укладення мирової угоди. Угода передбачала внесення змін у статтю, які стосуються позивача – Мариновича Ярослава Костянтиновича. Відповідно "Сенсор" вніс правки у статтю (текст та візуали) від 5.05.2025 року. Зміни стосувалися ролей та функцій позивача, а також розміщення посилання на його відповідь у кінці матеріалу", – розповіла головна редакторка медіа, Анастасія Євдокимова.

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Крім того, Ярославу Мариновичу дали можливість висловити свою позицію та пояснити ситуацію в новій редакції розслідування.

"Жодного відношення до bookchef, форс, book24.ua, які фігурують у розслідуванні, ні я, ні мої партнери, ні наші компанії не мали і не мають. Наша мережа Буква ніколи не працювала з компаніями форс та bookchef, а наше Видавництво КМ-БУКС не поставляло книги інтернет-книгарні book24.ua, хоча майже всі оператори ринку це робили. Автори розслідування не навели жодного достовірного доказу, того, що я контролював бізнес ексмо в Україні після 2014 року або bookchef, форс, book24 або отримував від них прибутки", – наголосив Ярослав Маринович.

У лютому 2024 року видавництво Bookchef повідомило, що Служба безпеки України не знайшла документальних підтверджень його співпраці з Росією. Раніше звернення про розслідування подав народний депутат Роман Лозинський.

"Документально підтверджені дані щодо можливих звʼязків Товариства з обмеженою відповідальністю "Видавництво "Букшеф" із державою-агресором (РФ) на день опрацювання депутатського звернення відсутні", – зазначили у листі.