Суд дозволив забудовувати археологічну пам'ятку національного значення – Китаївське городище

Господарський суд Києва передав під забудову землі археологічної пам’ятки національного значення – “Китаївське городище та курганний могильник”. Ділянку землі площею 4,7647 га передали під будівництво “об’єктів житлової та громадської забудови, торговельно-розважальних центрів, офісних центрів та паркінгу”.

Про це повідомило видання “БЖ”, посилаючись на спільноту активістів “Цегла”.

Судовий процес про забудову Китаївського городища. "Цегла"

Читайте також : УП.Культура запускає канали в Telegram та WhatsApp

Господарський суд відхилив позов Офісу генерального прокурора про скасування передачі памʼятки під забудову.

“Позиція прокуратури полягала у тому, що Китаївське городище є памʼяткою археології національного значення. Отже, не підлягає відчуженню або передачі інших особам. Тим паче для забудови”, – розповіли активісти “Цегли”.

Верхній став у Китаєві Haidamac

Натомість компанія “Київська овочева фабрика” зазначила, що “добросовісно користується” цією ділянкою землі ще з 2009 року та може розпоряджатися нею.

План Китаївського археологічного комплексу, 1914 р. Музей історії Десятинної церкви

Раніше землю передали компанії “для ведення товарного сільськогосподарського виробництва”, проте згодом "Київська овочева фабрика" підписала договори із забудовниками KAN Development, яку очолює колишній заступник голови КМДА Ігор Ніконов.

Цікаво, що до судової справи з одного боку долучили Київську міську держадміністрацію (військову адміністрацію) та Міністерство культури, щоб відстоювати інтереси пам’ятки, а з іншого – Київську міську раду для захисту забудовника.

Про Китаївське городище

Китаївське городище й курганний могильник (ІХ — ХІІІ ст.) – це археологічна пам’ятка національного значення в Голосіївському районі Києва. З 2009 року Китаїв набув статусу памʼятки археології національного значення, яка складається з городища, поселення та курганного могильника (IХ — ХIII ст.).

Історики визначають, що ця ділянка має унікальний ландшафт. Городище складається з трьох видів валів, посаду (селища) та двох курганних груп з понад 400 курганами.

Вхід до однієї з печер нижнього ярусу підземного комплексу городища. Світлина 2012 р. Музей історії Десятинної церкви

Також Китаїв вважається південним форпостом стародавнього Києва, що контролював водний шлях Дніпром і суходільні підступи до міста в часи Київської Русі (згадується в літописах як місто Пересічень).