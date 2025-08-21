Сумський художник створив стритарт на фасаді пошкодженої школи у Харкові

Художник Віталій Кохан створив нову роботу "In memoriam усіх нас" у Харкові на фасаді школи №165, яка знаходиться на Північній Салтівці.

Про це повідомляє платформа культури пам’яті "Минуле / Майбутнє / Мистецтво".

Митець залишив на стіні текстові повідомленні: "Ця стіна є свідком жахів війни з 24 лютого 2022 року", "Мордор – 35 км", "F-16", "А хтось не їхав". Текст доповнюється малюнками: машина, кіт, тризуб, діод, тарілка з фруктами, пістолет.

Віталій Кохан створив роботу винайденим ним же "шрифтом", яку підгледів у Харкові 10 років тому. Він вибивав маленьку квадратну плитку з пошкодженого фасаду будівлі.

"Він ніби "зататуював" декілька стін школи, інтегруючись в наслідки руйнувань так, що вони стали частиною композиції", – написали на сторінці платформи.

У 2022 році російська армія пошкодила всі будинку на Салтівці. Частину будівель відновлюють, а частину будуть зносити. Школа №165 неодноразово потерпала від російських атак. Після спілкування з мешканцями та відвідування Салтівки Віталій Кохан вирішив створити роботу саме на цій школі.

"Меморіалізацію через стритарт можна розглядати як тимчасовий або ситуативний підхід до роботи з пам’яттю. Понівечені споруди на Салтівці, частково закинуті і неживі, потребують нових сенсів. Нанесення графіті я бачу як спосіб вдихнути життя в мовчазні фасади", – каже Віталій Кохан.

Побачити роботу можна на території школи №165 за адресою: вул. Метробудівників, 7.

Віталій Кохан родом з Сум. Він навчався в Сумському фаховому коледжі мистецтв і культури імені Д.С. Бортнянського та в Харківській державній академії дизайну та мистецтв на відділенні монументального живопису.

Постійний учасник та куратор міжнародного лендарт-симпозіуму "Простір прикордоння" у селі Могриця. Учасник Міжнародного бієнале молодіжних проєктів NonStopMedia.



У 2018 став номінантом на здобуття Премії PinchukArtCentre. Брав участь в Лабораторії практик меморіалізації, конкурсі меморіальних проєктів пам’яті жертв голодоморів в Україні в Мелітополі.

Працює з медіа скульптури, живопису, графіки, інсталяції, фотографії, відео та лендарту. У фокусі його роботи — питання колективної пам’яті.

