Сцена з відкриття Олімпіади, що обурила християн, виявилась не про "Таємну вечерю"

У п’ятницю 26 липня в Парижі з церемонії відкриття розпочалися літні Олімпійські ігри 2024. У соціальних мережах третій день поспіль продовжують обговорювати дрег-шоу, яке обурило християн схожістю на картину Леонардо да Вінчі "Таємна вечеря".

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На екваторі церемонії в кадрі показали довгий стіл, за яким сиділи 18 людей у кольорових костюмах, сукнях та купальниках. Дівчина по центру мала на собі срібний головний убір, багатьом він нагадав німб. Спочатку картина ракурсом була подібною до картини Леонардо да Вінчі "Таємна вечеря", проте одразу після цього стіл перетворився на червоний подіум – на ньому розпочалося дреґ-шоу.

Цим головний постановник церемонії Тома Жолі продемонстрував яскраву та впливову роль французької ЛГБТК+ спільноти, участь у постановці брали герої американського та французького Drag Race. Вони, у підсумку, були приємно здивовані тим, скільки часу виділили на представлення спільноти.

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На мосту згори відбулося дрег-шоу, а під ним пропливали кораблі зі спортсменами-олімпійцями Getty Images

"Я думав, що це буде п'ятихвилинний драг-парад з квір-репрезентаціями. Я був вражений. Все почалося з Леді Гаги, потім у нас були трансгендери, величезний рейв і вогонь у небі. Я пишаюся тим, що бачу своїх друзів і квір-людей на світовій сцені", – розповідав Ле Філіп, нещодавній переможець "Drag Race France"

Пізніше на сцені з’явилася велика срібна таця, де серед фруктів та ягід лежав згорнутий калачиком напівоголений чоловік, пофарбований у блакитний колір. Він, нібито, нагадував Ісуса, проте згодом організатори заперечили цю теорію й заявили, що перформанс надихався грецьким богом вина і свят – Діонісом. Сама його поява разом із виконаною піснею мала "показати абсурдність насильства між людьми".

Як організатори відреагували на суспільний резонанс довкола дрег-шоу Olympics: The interpretation of the Greek God Dionysus makes us aware of the absurdity of violence between human beings. #Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/2vnMNrlmMi — Paris 2024 Olympics (English) (@OlympicsParis) July 26, 2024

"Ідея полягала у тому, щоб показати велике язичницьке свято, пов’язане з богами Олімпу", – розповів Тома Жолі в інтерв’ю одному з французьких каналів, повідомляє Радіо Свобода.

Втім, дехто зі спортсменів та політиків був незадоволений тим, що сцена мала велику схожість на "Таємну вечерю". Американський боксер Раян Гарсія закликав бойкотувати Олімпіаду.

"Не можна не поважати релігію перед мільйонами людей. Це неправильно, що ніхто цього не помічає", – додав він.

Учасники шоу влаштували імпровізований показ мод з різними яскравими вбраннями. TOM NICHOLSON/SHUTTERSTOCK

Віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні назвав церемонію відкриття "недбалою" та принизливою, а бізнесмен Ілон Маск заявив, що "це було вкрай нешанобливо щодо християн".

"Усім християнам світу, які спостерігають за церемонією #Париж2024 і відчули себе ображеними цією пародією на Таємну Вечерю, знайте, що говорить не Франція, а ліва меншість, готова на будь-яку провокацію", – написала в Х депутатка від праворадикальної партії Ле Пен Маріон Марешаль.

Свою думку про шоу виказав й голова облдержадміністрації івано-Франківська Руслан Марцінків: "Толеруємо далі?! Скоро за те, що ти християнин будуть кидати в тебе каміння! Олімпіада Париж! Франківськ - християнське місто, але все більше піднімають голову ті хто проти Христа! Тому дзвони мішають в неділю, тій церкви на кожному кроці, оподаткувати активіст кричить… Звісно не все ідеально в церкві, бо там де люди не може бути ідеально, але до чого ми йдемо! Християни не мовчимо і борімось за душі дітей та молоді!"

Деякі католицькі групи і французькі єпископи також засудили шоу, адже зчитали його "глузуванням із християнства". Проте художній постановник повністю заперечує, що сцена була натхненна фрескою да Вінчі.

"Ви ніколи не знайдете в моїй роботі жодного бажання висміювати або очорняти когось. Я хотів, щоб церемонія об’єднала людей і одночасно підтвердила прихильність до наших республіканських цінностей свободи, рівності та братерства", – розповів Жолі.

На дрег-шоу виступили представники квір-спільноти. Manan VATSYAYANA / AFP

У неділю, 28 липня, організатори Олімпіади в Парижі заявили, що їм шкода за будь-які образи, спричинені церемонією відкриття. Проте вони й заперечили "будь-який намір проявити неповагу до будь-якої релігійної групи"

Втім, у соціальних мережах про шоу позитивно відізвалися інші гості та глядачі. Так, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн опублікувала на X, що подія відзначає "глобальну співпрацю, солідарність, справедливість і спортивну наполегливість". Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що церемонія була "унікальною", а прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оцінив виступ легендарної канадської співачки Селін Діон.

Що нового на церемонії відкриття Олімпіади цьогоріч

У 2024 році подія вилилася за межі стадіону – це вперше глядачам виповнилася нагода спостерігати світлове та музичне шоу на берегах Сени. Раніше усі країни обирали концепцію виступів на території своїх найбільших стадіонів та інших спортивних майданчиків.

На церемонії відкриття огранізатори зображували культових особистостей і місць французької культури. Майже ключовим персонажем-факелоносцем(за здогадками вболівальників) став герой гри Assassin's Creed Unity, також показали відновлення Нотр-Даму, омаж на викрадення Джоконди із Лувру, рок-виступ з Марією-Антуанетою, кадри посіпак з мультфільму "Нікчемний я", виступи французьких музикантів й справжнє шоу від Леді Гаги та Селін Діон.