Житомир припинив фінансувати свої театри, працівників виганяють "у відпустку"

Колективи Житомирського академічного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги та Житомирського академічного театру ляльок змушені вийти у "фінансову відпустку" на місяць. Причиною цього стало припинення фінансування закладів культури та відсутність коштів на зарплати акторам.

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Про це повідомив актор житомирського драмтеатру Олександр Литовченко.

"Відкрию таємницю! Заробітна плата артистів настільки мізерні, що навіть соромно писати... Але я скажу! Моя заробітна плата, як артиста драми вищої категорії зі стажем роботи 14 років не перевищує 10 тисяч грн. І навіть цей мінімум вони хочуть відібрати... Мені потрібно утримувати сім'ю, я з перших днів повномасштабної війни став на захист України, отримав травми та за рішенням ВЛК був списаний... Питання: для кого я служу?", – написав у зверненні актор.

В коментарі УП.Культура заступниця начальника управління культури та туризму Житомирської облдержадміністрації Наталія Журбей підтвердила недостачу фінансування. Також вона звернула увагу на позицію, яку опублікувала пресслужба облдержадміністрації.

Там наголосили, що наразі працюють над розв'язанням питання додаткового фінансування комунальним закладам культури.

"В умовах воєнного стану та суттєвого скорочення доходів обласного бюджету закладам культури була виділена бюджетна підтримка, яка мала забезпечити їх роботу у першому півріччі 2024 року. Питання виділення додаткових коштів розглядається виходячи з обсягів надходжень до обласного бюджету за підсумками першого кварталу 2024 року", – наголосила пресслужба Житомирської ОВА.

У своєму дописі актор Олександр Литовченко розповів, що у відпустку власним коштом вийдуть три заклади: драматичний театр, театр ляльок та обласна філармонія.

Суспільне Житомир взяло коментарі у керівників театрів. Директорка житомирського драмтеатру Наталія Ростова та директор театру ляльок Сергій Мисечко підтвердили брак фінансування, проте вони налаштовані працювати далі після вимушеної перерви.

"Робота в нас є, ми будемо працювати. Щось ми заробимо, якось частково щось будемо. На даний момент з бюджету грошей немає. Загалом, нам виділили на рік 47% фінансування від потреби. У нас тільки зарплатний фонд. Ми до цього часу ще дотягнули, тепер треба зробити таку паузу і потім знову будемо далі працювати", – розповів Сергій Мисечко.

Натомість директорка Житомирської обласної філармонії Тетяна Руденька зазначила, що колектив установи працюватиме без змін. Попри проблеми з фінансуванням працівники шукатимуть альтернативні варіанти для роботи.