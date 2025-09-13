Переможці кінопремії "Золота дзиґа": Темляк отримав нагороду, перебуваючи під слідством

У суботу, 13 вересня, Українська кіноакадемія назвала переможців української національної кінопремії "Золота дзиґа", повідомляє пресслужба Української кіноакадемії.

Нагороду за найкращу чоловічу роль отримав Костянтин Темляк, якого нещодавно звинуватили у домашньому насильстві та харасменті. Кіноакадемія наголосила, що присудила Золоту дзиґу саме за роль у фільмі "БожеВільні". Водночас дії актора інституція вдруге публічно засудила.

"Проте відзнака попередньої роботи актора сьогодні має інший контекст та сприйняття. Не так давно Костянтина звинуватили в фактах домашнього насильства – нині триває кримінальне провадження. Українська Кіноакадемія засудила ці дії та ще раз сьогодні зазначає свою єдину позицію – будь-які прояви насильства є недопустими.

Нагорода сьогодні – це визнання конкретної роботи, а не виправдання особи. Крім цього, Українська Кіноакадемія висловила готовність підтримати процес публічної дискусії для захисту постраждалих та вироблення стандартів реагування на такі випадки в індустрії", – пояснили в Українській кіноакадемії.

Загалом оголосили переможців у 22 номінаціях:

Найкращий фільм – "Будинок "Слово". Нескінчений роман"

Найкраща режисерська робота – Тарас Томенко, "Будинок "Слово". Нескінчений роман"

Найкращий серіал – документальний проєкт "Homo amans"

Найкращий документальний фільм – "Порцелянова війна", Слава Леонтьєв

Найкращий короткометражний ігровий фільм – "Чорничне літо" режисерки Марії Кондакової

"Там, де закінчується Росія", режисер – Олексій Радинський

"Там, де закінчується Росія", режисер – Олексій Радинський Відкриття року – режисерка Марія Стоянова

Найкраща чоловіча роль – Костянтин Темляк, "БожеВільні"

Найкраща жіноча роль – Карина Химчук, "Ти мене любиш?"

Найкраща чоловіча роль другого плану – Василь Кухарський (посмертно), "Редакція"

Найкраща жіноча роль другого плану – Ніна Набока, "Будинок "Слово". Нескінчений роман"

Найкращий сценарій – Тарас Томенко, Любов Якимчук, "Будинок "Слово". Нескінчений роман"

Найкращий грим – Сергій Маурін, "БожеВільні"

Найкращий дизайн костюмів – Тетяна Кремень, "Ти мене любиш?"

Найкращий звук – Михайло Закуцький, "Стрічка часу"

Найкращий монтаж – Марина Майковська, Віктор Онисько, "Фрагменти льоду"

Найкраща операторська робота – Олександр Рощин "Стрічка часу"

Найкращий звук – Михайло Закутський "Стрічка часу"

Найкраща робота художника-постановника – Шевкет Сейдаметов "Будинок "Слово". Нескінчений роман"

Найкраща музика – Алла Загайкевич "Будинок "Слово". Нескінчений роман"

Найкраща пісня – "That ain't me" з фільму "БожеВільні", Хосейн Мірзаголі

Пермія за внесок у розвиток українського кінематографа – Андрій Різоль, продюсер, засновник та генеральний директор компанії "Вавілон", ініціатор проєкту "Дивись українське"

Що таке Золота дзиґа

"Золота дзиґа" – Українська національна кінопремія, заснована у 2017 Українською кіноакадемією. Присуджується за професійні досягнення у розвитку українського кінематографа, із 2021 у премії є 24 номінації. Головним символом Національної кінопремії є статуетка "Золота дзиґа", її вручають переможцям. Символізує стрімкий та невпинний розвиток українського кінематографа.

Автор дизайну статуетки український митець Назар Білик так описав "Золоту дзиґу": "Основним елементом композиції є кадр з кіноплівки, золотий чотирикутник, який динамічно обертається, уособлюючи кінематограф. За формою статуетка нагадує дзиґу, вогонь, паросток, які є символами розвитку та оновлення національного кіно".

Шоста Національна кінопремія мала відбутися у 2022 році та відзначити кращі фільми, що вийшли попереднього року. Але у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення голосування членів Української кіноакадемії, які визначали переможців, відбулось на рік пізніше.

Переможців сьомої премії оголошували онлайн. Обрали для цього досить незвичний формат – про одного-двох переможців щодня повідомляли у соцмережах протягом місяця.