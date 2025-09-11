Фотографку, яка звинувачує актора Темляка у насильстві, визнали потерпілою стороною

Поліція підтвердила насильницькі дії актора Костянтина Темляка щодо фотографки Анастасії Соловйової. Відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомила приватні адвокати Соловйової.

"З моменту, як ми стали її представниками, Анастасію офіційно визнали потерпілою у кримінальній справі. За нашої участі з нею провели першочергові слідчі дії. Ми зібрали й передали поліції факти, що свідчать не лише про насильство над нею, а й про інші випадки насильства щодо жінок і навіть про ймовірне розбещення неповнолітньої", - йдеться в повідомленні.

У чому звинувачують Костянтина Темляка?

Костянтин Темляк – актор театру і кіно, який працював у "Театрі на Подолі", знімався у багатьох українських фільмах та серіалах, зокрема "Кіборги", "БожеВільні", "Смак свободи", "І будуть люди", "Кріпосна", "Будинок "Слово": Нескінченний роман" тощо.

Цьогоріч він став номінантом на премію "Золота Дзиґа" від Української кіноакадемії. Актор увійшов у шортліст категорії "Найкраща чоловіча роль" у фільмі "БожеВільні".

РЕКЛАМА:

Також Темляк взяв участь у зйомках фільму "Малевич". Режисерка Дарія Онищенко заявила, що не вирізатиме кадрів за участі актора.

8 серпня Анастасія Соловйова опублікувала у соцмережах допис, в якому розповіла про багаторічне домашнє насильство з боку колишнього хлопця, актора і військового Костянтина Темляка.

Вона пояснила, що не могла розповісти свою історію 4 роки через сором і страх.

За словами Анастасії, вона регулярно зазнавала фізичного насильства з боку Темляка, він влаштовував їй емоційні "гойдалки", контролював, принижував, звинувачував у невірності та зраджував, а коли вона хотіла розірвати стосунки – "шантажував самогубством". На тлі пережитого у жінки розвинулися депресія та тривожний розлад.

Анастасія також розповіла, що мусила дотримуватись певних "правил", щоб уникнути агресії з боку чоловіка.

Костянтин Темляк публічно відреагував на звинувачення, визнавши, що "неодноразово дозволяв собі фізично зашкодити" Анастасії, штовхнути або стиснути руку до синця.

Чоловік додав, що в минулому мав ще кілька "дуже ментально нездорових стосунків", але перепрошував перед колишніми. Він додав, що готовий понести покарання за свої вчинки.

Утім після співачка Manita заявила, що Костянтин надсилав їй повідомлення сексуального характеру у 2023 році, коли їй було 15 років.

"Після двох років мовчання стосовно Костянтина Темляка я би дуже хотіла обговорити цю ситуацію. Наразі Настя дуже багато вам розповіла стосовно нього. В мене дуже велика з ним історія була. Мені було 15 років і я приїжджала час від часу до Києва, ходила в театр на Подолі, дуже мріяла стати акторкою і дружити з акторами. Тому що я неймовірно надихалася цими людьми.

Звичайно, як підліток, я дуже була зацікавлена в спілкуванні. Але, на жаль, відбулася така ситуація, що Костянтин виявив дуже багато уваги до мене. Костянтин розповідав, як би він хотів би мене в**бати, вибачте, у театрі. Наразі він вибачився, але чесно – це складно", – розповіла вона.

Після цього Костянтин написав співачці з вибаченнями.