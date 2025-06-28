Вийшов тизер комедії "Батьківські збори" за участі Антоніни Хижняк та Євгена Яновича

Виробники комедії "Збори ОСББ" випустили тизер своєї наступної прем'єри – фільму "Батьківські збори". Про це прес-релізом повідомили УП.Культура.

Герої коміка Євгена Яновича та акторів Антоніни Хижняк ("Спіймати Кайдаша"), Назара Задніпровського ("Скажене весілля") зустрінуться за шкільними партами напередодні Геловіну, щоб обговорити результати виборів президента школи.

"Підозри у фальсифікаціях, взаємні звинувачення у підкупі, популістичні гасла, булінг і шантаж – у хід йде все, аби забезпечити перемогу саме своєму чаду. Проєкт обіцяє показати актуальні проблеми, серед яких перекладання відповідальності за виховання дитини, як гра у пінг-понг між батьками та шкільною системою; завищені очікування, наслідком яких є емоційні гойдалки та вигорання; непорозуміння між поколіннями, які не звикли чути та дослухатися один до одного; копіювання агресивних паттернів, що є частою передумовою булінгу; а також одвічне питання щодо ролі освітян у формуванні особистості дитини", – пишуть виробники фліьму.

Комедія виробництва "Мамахихотала" та United Heroes Group вийде у кінотеатрах 30 жовтня – як раз на Геловін.

Режисер-постановник: Мітя Шмурак ("Збори ОСББ"). Автори сценарію теж зі "Зборів ОСББ": Іван Мелашенко, Дмитро Андрієнко. До групи продюсерів увійшов Єгор Олесов, що спродюсував мультфільм "Мавка. Лісова пісня" та фільм "Ціна правди".

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За даними Dzyga MDB, 2024 року "Збори ОСББ" в кінотеатрах подивились понад 96 тисяча глядачів.