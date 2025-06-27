Справжнє чи згенероване ШІ? Антоніна Хижняк пояснила, як потрапила на відео Білого Дому

Нещодавно Білий Дім опублікував на своїх сторінках відео, яке привернуло увагу багатьох українців. Головна героїня ролика була дуже подібна на зірку серіалу "Спіймати Кайдаша" Антоніну Хижняк.

Акторка каже, що адміністрація Трампа використала відео, в якому вона колись знялася для стокових платформ.

У коментарі "Сніданку з 1+1" Антоніна розповіла, що, як і більшість користувачів соцмереж, спершу подумала, що відео згенероване за допомогою штучного інтелекту.

Утім, придивившись, вона впізнала предмети на ньому та декорації.

"Потім, якось дуже дивно, але мені видалися знайомими ці декорації, цей комп’ютер, ця чашка. Я думаю, а як так, що я це пам’ятаю. І до мене доходить, що я колись знімалася для стоків", – розповідає акторка.

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Стоки фото та відео – це онлайн-платформи з різними фото та відео, відзняті професійними фотографами. Для них інколи знімаються й актори. Матеріали можна придбати та використовувати для різних потреб, зокрема у рекламі, вебдизайні, друкованих виданнях та створення контенту.

Хижняк каже, вона здивована, що обрали відео саме з нею.

"Мені досі дивно. Ви просто уявіть, яка ймовірність була серед мільярдів відео, що вони (Білий Дім – ред.) обрали саме цей шматочок.

Навряд чи вони знали, що я – українка. Мені здається, що для нас це такий прикольний інцидент, а можливо й знак якоїсь прихованої підтримки", – зазначає Антоніна Хижняк.

Зірка розповіла, що їй потрібен був час, щоб з’ясувати, чи дійсно відео є роботою штучного інтелекту.

"Я зв’язалася з продюсером, з яким у нас тоді були зйомки. Йому теж потрібен був час, щоб розібратися, чи це його оригінальне відео, яке абсолютно законним шляхом придбали на відеостоках.

Зрештою з’ясувалося, що це дійсно справжнє відео. Але я дуже вдячна людям, які оперативно за мене вступилися. Ну в плані якби це виявилося ШІ, яке використали без моєї згоди. Це було б погано і дуже дивно. Тому я дякую за підтримку", – каже Антоніна Хижняк.

На відео також звернули увагу фахівці з Інституту масової інформації, зокрема його директорка Оксана Романюк. Та припустила, що ШІ-моделі, якими скористалися для створення відео, могли були натреновані на фотографіях української акторки.

Після появи публікації на сторінках Білого Дому Антоніна Хижняк записала жартівливе відео, де нібито розмовляє з Дональдом Трампом. Вона дала згоду на використання свого обличчя та натомість попросила у нього надати Україні 5 установок ЗРК Patriot.