Повернення "Чорного яструба", лондонські феміністки та ковбой Гарісон Форд: ТОП-7 найкращих серіалів березня

"Вони намагаються вижити правдами і неправдами (здебільшого неправдами)" – так можна сказати про героїнь топового серіалу кінця лютого "Круті дівчатка". Але те ж саме стосується й героїв "1923", "Поширених побічних ефектів", "Пережити падіння "Чорного яструба" і навіть героя чорно-комедійного серіалу "Коротше.". Навіть якщо це образно, бо розвал стосунків і спроби налагодити нові – це виживання душевне.

Вижити, як процес боротьби за життя, є ледь не головним завданням нашого часу, не кажучи про найгучніше виживання – українців у війні, почату росіянами. Не навмисно підібрані саме так серіали, схоже, й не могли мати іншої складової. Тим важливіше дивитися різне і здобувати досвід (хоча б глядацький), – пише в своєму огляді найкращих серіалів місяця кінокритик і солдат Ярослав Підгора-Гвяздовський.

Коротше. 2 (Bref. 2)

Показ: Disney+, Франція

Невідомо, кому спала на думку ідея продовжити давно забутий серіал "Коротше" 2011 року, але це геніальна ідея. І в плані розвитку форми – також. 1-й сезон на 80 серій (по 2 хвилини кожна) стрімко і гомерично дотепно розповідав про персонажа з іменем "Я", його життя в Парижі і намагання налагодити стосунки з протилежною статтю.

За 23 роки після того Disney+ викупив права на серіал у Canal+, і надав можливість автору і виконавцю головної ролі, стендаперу й актору К’яну Ходжанді, зробити щось більше і краще. І він зробив!

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6 серій по 40 хвилин – це грамотніше скомпановані і добре розіграні, але так само сміховинно-комедійні й розумні, нові історії про того ж само Я, скиглія, параноїка і невдаху, який намагається відкараскатися від свого минулого. Але при цьому його переоцінили. "Коротше.2" – це суміш гумору Стіва Джарвіса і Фібі Воллер-Брідж плюс шарм французьких комедій. Вогонь!

Пережити падіння "Чорного яструба" (Surviving Black Hawk Down)

Показ: Netflix, США

Через 24 роки після кращого військового бойовика в історії жанру екшн художнього фільму Рідлі Скотта "Падіння "Чорного яструба", і через 32 роки після кошмарних подій, покладених в його основу, стрімінг Netflix випустив 3-серійне документальне розслідування-відтворення невдалої спецоперації американських спецпризначенців у Моґадішо, Сомалі.

Попри те, що міні-серіал створений компанією Скотта, Ridley Scott Associates (RSA), інформаційно він принципово відмінний від художнього фільму. До свідчень колишніх "рейнджерів" та солдатів "Дельти" додана така ж кількість свідчень самих сомалійців, бойовиків генерала Айдіда, цивільних і оператора, чиї зйомки розійшлися всім світом. Документально кошмар розкривається краще, аніж у художньому фільмі. Висновок, хто був винний, не промовлений, але відчутний через те, що говорять сомалійці, як вони говорять і як виглядають. Цікаво.

Смак смерті (Dood Spoor)

Показ: Streamz, Бельгія

Сценаристка "Професора Ті" і "Поганих сестер" Малін Сара-Гозін, тонка знавчиня глибин людського падіння, де чорнота змішується з комічністю, видала нову дозу небанального сміху, який застрягає в горлянці.

Її герой, Тед Бекс, займається тим, що продає сповненим горя родичам померлих "знання" того, чим займалися померлі перед смертю. А це "знання" він здобуває за рахунок своєї специфічної властивості "бачити" події, пов’язані з предметом, якщо він цей предмет... облизує. Тобто, щоб визначити, чим займалася бабуся перед смертю, він кладе собі в рот її вставну щелепу. Або, щоб переконати в своїх можливостях поліцейського паталогоанатома, він облизує їй пальця, і розказує, що вона пила й їла, і, загалом, робила цим пальцем у ліжку вчора перед сном.

Оригінальність цього доповнює цілий світ цікавих персонажів, залучених до складного детективного сюжету про серійного вбивцю. Цікавезно!

Поширені побічні ефекти (Common Side Effects)

Показ: Adult Swim, США

Поки керівництво стрімінгу Max не дало згоду на 2-й сезон дивовижного анімаційного серіалу "Царство падальників", один з його авторів, Джозеф Беннетт, вирішив запустити новий проект. Ідея "...побічних ефектів" суттєво простіша за "Царство...", але все одно краще за більшість існуючих. Дивакуватий ботан, любитель черепах і природи, знаходить гриб, здатний вилікувати будь-яку хворобу, і, здається, навіть повернути зі світу мертвих.

Звісно, за ним починають полювати, й фармацевтичні компанії, й спецслужби. Словом, маємо кримінальний, фантастичний і соціально-політичний екшн в анімації, де є актуальність, критика сучасної Америки і голий пуз товстунчика, який, чомусь, ніколи не защіпає своєї гавайки. А фантастичні властивості гриба є одночасно і мрією людства, і його прокляттям, бо він, мов Святий Грааль, міняє мізки людей, примушуючи виявляти істинні наміри й амбіції. Як кіно.

1923 (1923)

Показ: Paramount+, США

Хоча серіал "Єллоустоун" офіційно закритий, разом з його історичним та ідейним початком, пріквелом "1883", серцевина саги поки продовжується. Для глядача, не знайомого з 1-м сезоном, буде важко починати 2-й – алгебра драматургії складна. Але повірте – це варте того, щоб стати математиком життя людей початку ХХ сторіччя.

Тут разом перетинаються 10 сюжетних ліній, утворюючи дуже болючі рівняння. Один старий ковбой (Гаррісон Форд) і його дружина (Хелен Міррен) намагаються вберегти свою землю від зазіхання багатого садиста (Тімоті Далтон); дівчина-індіанка втікає з притулку бузувірів у рясах монахинь; а з Африки через Європу до Америки пливуть двійко закоханих, відтворюючи сучасних "Ромео і Джульєтту". І всюди, на якому б континенті не відбувалися події, в 1923 році було все жорстоко і важко...

Фільм не для всіх, скоріше для любителів вестернів, на кшталт "Англійки" і "Первісної Америки".

Річер- 3 (Reacher)

Показ: Amazon Prime, США

Часом чистий жанр – це те, що треба для відпочинку. Два попередні сезони "Річера" були навіть більш різнопланові за 3-й. Тепер все максимально лінійно, і ми бачимо бойовик, родом з 80-90-х років, де гора м'язів, колишній військовий детектив, а тепер – перекоти-поле без хати і додаткового одягу, з легкістю (для такої маси) влазить в чергову кримінальну справу, паралельно шукаючи того, хто вбив його подругу з минулого сезону.

Максимально не хитрий сюжетно, новий "Річер" саме цим демонструє оригінальність, конкуруючи з серіалами, навмисно (часом даремно) переповненими жанровою різноманітністю. Лише кілька флешбеків додані до магістральної лінії підставної охорони сина несамовито багатого торговця килимами, а так, головним чином, – розслідування, що ж в цих килимах таке, що їх продаж дає несамовите багатство. Чистий бойовик, чиста легкість і задоволення для любителя жанру.

Круті дівчатка (Dope Girl)

Показ: BBC One, Велика Британія

Покладений в основу серіалу роман Марека Кона, бакалавра з нейробіології, доктора філософії й кращого наукового журналіста Британії, настільки ж літературно вибуховий, як і його екранізація. Але екранізація, 6-серійний міні-серіал від ВВС, ще більш значуща за текст Кона. Постановка режисерки Шеннон Мерфі ("Вбиваючи Еву"), в додатку до акторської майстерності ансамблю актрис, подібна до атомної бомби в кінематографічному світі форм і образів, де винятковий артистизм у показі життя жінок Лондона після закінчення Першої світової – це ніби Стенлі Кубрик і Дерек Джармен разом.

Добра нема, тільки намагання вижити. І фемінізм тут, як логічний вихід з безвиході божевільного світу, – це вхід в інше божевілля. Без правильних чоловіків, що загинули на війні, героїням треба давати раду з неправильними поліцейськими (садистами), денді (маніяками) і роботодавцями (лиходіями). Криваво, красиво і сміливо!

P.S.

Не влізло в нашу "чудову 7-ку" ще кілька чудових серіалів, які так само радимо для перегляду: британський історичний кримінальний екшн "Тисяча ударів" (Disney+) від Стівена Найта ("Табу") і американський документальний серіал "Від Єллоустоуна до Йосеміті з Кевіном Костнером" (Fox Nation).