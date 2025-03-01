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Повернення "Чорного яструба", лондонські феміністки та ковбой Гарісон Форд: ТОП-7 найкращих серіалів березня

Ярослав Підгора-Гвяздовський — 1 березня, 06:00
Колаж Андрія Калістратенка / УП
Повернення Чорного яструба, лондонські феміністки та ковбой Гарісон Форд: ТОП-7 найкращих серіалів березня

"Вони намагаються вижити правдами і неправдами (здебільшого неправдами)" – так можна сказати про героїнь топового серіалу кінця лютого "Круті дівчатка". Але те ж саме стосується й героїв "1923", "Поширених побічних ефектів", "Пережити падіння "Чорного яструба" і навіть героя чорно-комедійного серіалу "Коротше.". Навіть якщо це образно, бо розвал стосунків і спроби налагодити нові – це виживання душевне.

Вижити, як процес боротьби за життя, є ледь не головним завданням нашого часу, не кажучи про найгучніше виживання українців у війні, почату росіянами. Не навмисно підібрані саме так серіали, схоже, й не могли мати іншої складової. Тим важливіше дивитися різне і здобувати досвід (хоча б глядацький), пише в своєму огляді найкращих серіалів місяця кінокритик і солдат Ярослав Підгора-Гвяздовський.

Серіал Коротше Bref. 2

Коротше. 2 (Bref. 2)

Показ: Disney+, Франція

Невідомо, кому спала на думку ідея продовжити давно забутий серіал "Коротше" 2011 року, але це геніальна ідея. І в плані розвитку форми – також. 1-й сезон на 80 серій (по 2 хвилини кожна) стрімко і гомерично дотепно розповідав про персонажа з іменем "Я", його життя в Парижі і намагання налагодити стосунки з протилежною статтю.

За 23 роки після того Disney+ викупив права на серіал у Canal+, і надав можливість автору і виконавцю головної ролі, стендаперу й актору К’яну Ходжанді, зробити щось більше і краще. І він зробив!

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6 серій по 40 хвилин – це грамотніше скомпановані і добре розіграні, але так само сміховинно-комедійні й розумні, нові історії про того ж само Я, скиглія, параноїка і невдаху, який намагається відкараскатися від свого минулого. Але при цьому його переоцінили. "Коротше.2"  це суміш гумору Стіва Джарвіса і Фібі Воллер-Брідж плюс шарм французьких комедій. Вогонь!

Серіал Пережити падіння Чорного яструба

Пережити падіння "Чорного яструба" (Surviving Black Hawk Down)

Показ: Netflix, США

Через 24 роки після кращого військового бойовика в історії жанру екшн художнього фільму Рідлі Скотта "Падіння "Чорного яструба", і через 32 роки після кошмарних подій, покладених в його основу, стрімінг Netflix випустив 3-серійне документальне розслідування-відтворення невдалої спецоперації американських спецпризначенців у Моґадішо, Сомалі.

Попри те, що міні-серіал створений компанією Скотта, Ridley Scott Associates (RSA), інформаційно він принципово відмінний від художнього фільму. До свідчень колишніх "рейнджерів" та солдатів "Дельти" додана така ж кількість свідчень самих сомалійців, бойовиків генерала Айдіда, цивільних і оператора, чиї зйомки розійшлися всім світом. Документально кошмар розкривається краще, аніж у художньому фільмі. Висновок, хто був винний, не промовлений, але відчутний через те, що говорять сомалійці, як вони говорять і як виглядають. Цікаво.

Серіал Dood Spoor Смак смерті

Смак смерті (Dood Spoor)

Показ: Streamz, Бельгія

Сценаристка "Професора Ті" і "Поганих сестер" Малін Сара-Гозін, тонка знавчиня глибин людського падіння, де чорнота змішується з комічністю, видала нову дозу небанального сміху, який застрягає в горлянці.

Її герой, Тед Бекс, займається тим, що продає сповненим горя родичам померлих "знання" того, чим займалися померлі перед смертю. А це "знання" він здобуває за рахунок своєї специфічної властивості "бачити" події, пов’язані з предметом, якщо він цей предмет... облизує. Тобто, щоб визначити, чим займалася бабуся перед смертю, він кладе собі в рот її вставну щелепу. Або, щоб переконати в своїх можливостях поліцейського паталогоанатома, він облизує їй пальця, і розказує, що вона пила й їла, і, загалом, робила цим пальцем у ліжку вчора перед сном.

Оригінальність цього доповнює цілий світ цікавих персонажів, залучених до складного детективного сюжету про серійного вбивцю. Цікавезно!

Серіал Common side effects Поширені побічні ефекти

Поширені побічні ефекти (Common Side Effects)

Показ: Adult Swim, США

Поки керівництво стрімінгу Max не дало згоду на 2-й сезон дивовижного анімаційного серіалу "Царство падальників", один з його авторів, Джозеф Беннетт, вирішив запустити новий проект. Ідея "...побічних ефектів" суттєво простіша за "Царство...", але все одно краще за більшість існуючих. Дивакуватий ботан, любитель черепах і природи, знаходить гриб, здатний вилікувати будь-яку хворобу, і, здається, навіть повернути зі світу мертвих.

Звісно, за ним починають полювати, й фармацевтичні компанії, й спецслужби. Словом, маємо кримінальний, фантастичний і соціально-політичний екшн в анімації, де є актуальність, критика сучасної Америки і голий пуз товстунчика, який, чомусь, ніколи не защіпає своєї гавайки. А фантастичні властивості гриба є одночасно і мрією людства, і його прокляттям, бо він, мов Святий Грааль, міняє мізки людей, примушуючи виявляти істинні наміри й амбіції. Як кіно.

Серіал 1923

1923 (1923)

Показ: Paramount+, США

Хоча серіал "Єллоустоун" офіційно закритий, разом з його історичним та ідейним початком, пріквелом "1883", серцевина саги поки продовжується. Для глядача, не знайомого з 1-м сезоном, буде важко починати 2-й  алгебра драматургії складна. Але повірте  це варте того, щоб стати математиком життя людей початку ХХ сторіччя.

Тут разом перетинаються 10 сюжетних ліній, утворюючи дуже болючі рівняння. Один старий ковбой (Гаррісон Форд) і його дружина (Хелен Міррен) намагаються вберегти свою землю від зазіхання багатого садиста (Тімоті Далтон); дівчина-індіанка втікає з притулку бузувірів у рясах монахинь; а з Африки через Європу до Америки пливуть двійко закоханих, відтворюючи сучасних "Ромео і Джульєтту". І всюди, на якому б континенті не відбувалися події, в 1923 році було все жорстоко і важко...

Фільм не для всіх, скоріше для любителів вестернів, на кшталт "Англійки" і "Первісної Америки".

Серіал Річер Reacher

Річер-3 (Reacher)

Показ: Amazon Prime, США

Часом чистий жанр  це те, що треба для відпочинку. Два попередні сезони "Річера" були навіть більш різнопланові за 3-й. Тепер все максимально лінійно, і ми бачимо бойовик, родом з 80-90-х років, де гора м'язів, колишній військовий детектив, а тепер  перекоти-поле без хати і додаткового одягу, з легкістю (для такої маси) влазить в чергову кримінальну справу, паралельно шукаючи того, хто вбив його подругу з минулого сезону.

Максимально не хитрий сюжетно, новий "Річер" саме цим демонструє оригінальність, конкуруючи з серіалами, навмисно (часом даремно) переповненими жанровою різноманітністю. Лише кілька флешбеків додані до магістральної лінії підставної охорони сина несамовито багатого торговця килимами, а так, головним чином,  розслідування, що ж в цих килимах таке, що їх продаж дає несамовите багатство. Чистий бойовик, чиста легкість і задоволення для любителя жанру.

Серіал Круті дівчатка Dope Girls

Круті дівчатка (Dope Girl)

Показ: BBC One, Велика Британія

Покладений в основу серіалу роман Марека Кона, бакалавра з нейробіології, доктора філософії й кращого наукового журналіста Британії, настільки ж літературно вибуховий, як і його екранізація. Але екранізація, 6-серійний міні-серіал від ВВС, ще більш значуща за текст Кона. Постановка режисерки Шеннон Мерфі ("Вбиваючи Еву"), в додатку до акторської майстерності ансамблю актрис, подібна до атомної бомби в кінематографічному світі форм і образів, де винятковий артистизм у показі життя жінок Лондона після закінчення Першої світової  це ніби Стенлі Кубрик і Дерек Джармен разом.

Добра нема, тільки намагання вижити. І фемінізм тут, як логічний вихід з безвиході божевільного світу,  це вхід в інше божевілля. Без правильних чоловіків, що загинули на війні, героїням треба давати раду з неправильними поліцейськими (садистами), денді (маніяками) і роботодавцями (лиходіями). Криваво, красиво і сміливо!

P.S.

Не влізло в нашу "чудову 7-ку" ще кілька чудових серіалів, які так само радимо для перегляду: британський історичний кримінальний екшн "Тисяча ударів" (Disney+) від Стівена Найта ("Табу") і американський документальний серіал "Від Єллоустоуна до Йосеміті з Кевіном Костнером" (Fox Nation).

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