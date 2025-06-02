Трамп звільнив директорку Національної портретної галереї за підтримку рівності
Президент США Дональд Трамм звільнив Кім Саджет, директорку Національної портретної галереї, яку контролює Смітсонівський інститут. За його словами, скоро на її місце призначать заміну.
Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social, передає The Art Newspaper.
Саджет обіймає посаду з 2013 року. Вона стала першою жінкою, яка очолила Національну портретну галерею з моменту її заснування у 1962 році. За словами Трампа, вона є "дуже партійною людиною" і стверджує, що вона "рішуче підтримує [програми різноманітності, рівності та інклюзії], що абсолютно недоречно для її посади".
Речник Смітсонівського інституту відмовився коментувати ситуацію журналістам The ArtNewspaper, як і представники галереї. Однак у медіа пишуть, що не зрозуміло, чи є у Трампа повноваження звільняти співробітників Смітсонівського інституту, який не є державною установою.
Установа контролює 21 музей по всій території США, а також Національний зоопарк у Вашингтоні. Інститутом керує рада регентів та отримує 53% свого фінансування від федерального уряду коштом асигнувань, виділених Конгресом.
З моменту повернення на посаду, Трамп неодноразово критикував Смітсонівський інститут та його установи. В одному з його розпоряджень, яке було підписане наприкінці березня, віце-президенту Дж. Д. Венсу доручили контролювати видалення того, що він назвав "роздільною, расово-орієнтованою ідеологією" з усіх об'єктів Смітсонівського інституту, та відмовити у фінансуванні будь-яких виставок чи робіт, які "принижують спільні американські цінності". Цим розпорядженням виокремили виставки та програми в Музеї Американського мистецтва Смітсонівського інституту, Музеї історії американських жінок Смітсонівського інституту та Національному музеї історії та культури афроамериканців, але не згадувало Національну портретну галерею.
Сама галерея розташована в одній будівлі зі Смітсонівським американським художнім музеєм поруч з Білим домом. Вона містить колекцію офіційних державних портретів президентів та перших леді США, а також портретів важливих постатей з історії країни. З нагоди інавгурації Трампа в січні Галерея тимчасово виставила портрет 2019 року, зроблений під час першого терміну президента фотожурналістом Парі Дукович. Ще один портрет Трампа в колекції галереї, авторства фотографа Метта Макклейна, є невід'ємною частиною популярної виставки «Президенти Америки» , де представлені портрети всіх президентів США.
Кім Саджет – громадянка Нідерландів, народилася в Нігерії та виросла в Австралії. До призначення керівницею галереї вона близько шести років обіймала посаду президента та головного виконавчого директора Історичного товариства Пенсільванії у Філадельфії. Вона також була сім років на посаді старшого віце-президента та заступника директора Пенсільванської академії образотворчих мистецтв та три роки була на посаді директора з корпоративних зв'язків у Філадельфійському музеї мистецтв. Раніше вона очолювала два австралійські художні заклади – Регіональну галерею Морнінг-Пенінсула та Художню галерею Монаша.