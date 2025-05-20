Адміністрація Трампа припинила виплату грантів Гарварду через звинувачення в антисемітизмі

Адміністрація Трампа скасовує гранти для Гарварда через протести в кампусі

Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб США припиняє фінансування федеральних грантів для Гарвардського університету на суму 60 мільйонів доларів.

Причиною стало те, що університет нібито не впорався з проявами антисемітських утисків та етнічної дискримінації у кампусі.

Про це повідомляє Reuters.

Упродовж останніх тижнів адміністрація Трампа вже заморозила або скасувала федеральні гранти й контракти для Гарварду загальною вартістю майже 3 мільярди доларів.

Як зазначає видання, Білий дім активно використовує державне фінансування досліджень як інструмент впливу на політику американських університетів, які, на його думку, перебувають під впливом "антиамериканських", марксистських і "радикально лівих" ідеологій.

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Адміністрація звинувачує Гарвард у тому, що він продовжує враховувати етнічну приналежність під час відбору абітурієнтів, а також у толеруванні дискримінації євреїв на тлі посилення пропалестинських студентських протестів, які торік охопили американські кампуси.

За аналогічними звинуваченнями під тиском опинився і Колумбійський університет у Нью-Йорку.

"Через системну неспроможність Гарвардського університету усунути антисемітські переслідування та расову дискримінацію Міністерство охорони здоров’я скасовує низку багаторічних грантів у повному обсязі", – йдеться у публікації відомства у соцмережі X.

Гарвардський університет наразі не коментував це повідомлення.

У квітні виш подав до суду на адміністрацію Трампа, звинувативши Білий дім у свавільному скороченні фінансування університетських досліджень з метою "покарати заклад за захист його конституційних прав".

У скарзі Гарвард звинувачує адміністрацію Трампа у незаконному заморожуванні мільярдних коштів на дослідження з метою змусити університет змінити структуру управління, академічні програми та політику найму.

На початку березня Гарвардський університет оголосив, що тимчасово призупиняє найм викладачів і персоналу через "фінансову невизначеність", спричинену політикою Трампа.