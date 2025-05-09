Пентагон: в армії США почали "добровільно" звільняти трансгендерних людей

Розкрити свою ідентичність військові можуть добровільно до початку червня

Пентагон розпочинає процес "добровільного" звільнення близько тисячі військовослужбовців, які відкрито ідентифікують себе як трансгендери.

Про це йдеться в заяві Пентагону, подробиці пояснює NBC News.

Напередодні Верховний суд дозволив президенту США Дональду Трампу запровадити заборону на службу трансгендерних людей в армії.

Представники Пентагону заявили, що точно визначити кількість трансгендерних військовослужбовців складно. Насамперед звільнять тих, хто має діагноз "гендерна дисфорія"(коли біологічна стать людини не збігається з її гендерною ідентичністю), відповідні симптоми або проходить лікування.

Ці військовослужбовці будуть змушені залишити службу.

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Крім того, жодна людина з таким діагнозом не зможе піти до армії.

Розкрити свою ідентичність військові на дійсній службі можуть добровільно до 6 червня, а військовослужбовці Національної гвардії та резерву – до 7 липня.

За словами посадовців, станом на 9 грудня 2024 року діагноз "гендерна дисфорія" був поставлений 4 240 військовослужбовцям у чинній армії, Національній гвардії та резерві. Однак ця цифра може бути вищою, бо загалом в армії США служать близько 2,1 мільйона людей.