Третього підозрюваного у вбивстві Володимира Вакуленка заочно судитимуть у Харкові

У Харкові заочно судитимуть третього російського військового, якого підозрюють у вбивстві українського письменника Володимира Вакуленка під час окупації Ізюмського району у 2022 році.

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Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що третій співучасник вбивства Вакуленка – 36-річний житель Луганська, військовий РФ з позивним "Академік" на ім’я Дмитро Катькалов.

Один з військових РФ, причетний до вбивства - Дмитро Катькалов Харківська обласна прокуратура

За даними прокуратури, Катькалов разом з двома іншими підозрюваними – Владиславом Нескородьєвим і Сергієм Удоденком (позивні "Лев" та "Удод"), ще одним військовим на ім'я Кирило з позивним "Кір'ян" та іншими не встановленими окупантами, викрали письменника з дому у Капітолівці (Ізюмщина) 22 березня 2022 року.

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‎"Обвинувачений брав участь у незаконному утриманні, катуванні та вбивстві Вакуленка, а також учасника АТО та ще двох місцевих жителів‎", – розповіли в прокуратурі.

Наразі військовий перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Дзержинському районному суді Харкова.

У січні 2024 року прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо двох російських військовослужбовців, які, ймовірно, і вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка в Ізюмі. Нині триває суд над ними. Останнє судове засідання відбулося 18 лютого.

Хрест з номером, під яким було поховано Володимира Вакуленка. Знайдене масове захоронення після деокупації Ізюмщини. Харківська обласна прокуратура

Про загибель письменника

Володимир Вакуленко – дитячий письменник, поет, перекладач, активіст, волонтер. Автор 13 книг і лауреат численних літературних премій.

Наприкінці березня 2022 року російські військові окупували село Капитолівка Ізюмського району на Харківщині, де мешкав Вакуленко. Росіяни проводили обшуки вдома у письменника і двічі заарештовували його, і після другого арешту не відпустили.

Письменник зник у березні 2022 року. Пізніше його тіло знайшли на місці масового поховання в Ізюмі. 28 листопада ДНК-експертиза підтвердила, що тіло, яке знайшли в могилі №319 в Ізюмському лісі, належало українському письменнику.

Після деокупації Ізюмщини щоденник Вакуленка знайшла письменниця Вікторія Амеліна. Вона навідалася до батька Володимира, Володимира Вакуленка старшого, і віднайшла у його саду закопаний щоденник, який зараз перебуває на зберіганні у Харківському літературному музеї.

Видавництво Vivat видало щоденник Володимира Вакуленка під назвою "Я перетворююсь". За три тижні наклад у 1500 примірників розкупили, тому нині компанія випускає додаткові наклади.