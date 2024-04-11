Присвячений загиблому захиснику-кінематографісту. Вийшов трейлер фільму "Фрагменти льоду"
Напередодні прем'єри на швейцарському кінофестивалі Visions du Réel 13 квітня вийшов трейлер фільму "Фрагменти льоду" української режисерки Марії Стоянової. Стрічку присвятили режисеру монтажу Віктору Ониську, який загинув на війні у 2022 році й не встиг закінчити роботу над цим проєктом.
"Фрагменти льоду" змонтований з аматорських відео батька Марії Стоянової – фігуриста Українського ансамблю "Балет на льоду". Крім знятих батьком кадрів гастролей та родинних відео, режисерка доповнила стрічку архівними відео балету.
Назва фільму, розповіла Стоянова Variety, є метафорою пізнього радянського періоду: "Ідеологічні схеми та офіційні принципи суспільного устрою у ньому були відірвані від реального життя, ніби заморожені. Звісно, розпад СРСР привів усе в рух… Я хотіла оживити спогади про ті часи та показати їхній зв’язок із сьогоденням або дати льоду розтанути".
Режисерка приступила до монтажу "Фрагментів льоду" ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у 2021 році. Спочатку вона хотіла дослідити те "бачення раю", яке мали її батьки та інші мешканці СРСР про Захід, та як воно видозмінювалося зі зміною соціально-політичного ландшафту.
Коли почалася велика війна в Україні, стрічку було змонтовано наполовину. Тоді Стоянова зрозуміла, що у процесу дорослішання, який показує її стрічка, є дві сторони.
"Одна стосується ідеального світу, в який ви хочете потрапити. Можливо, ілюзорного, тому що те, що ви бачите здалеку, дуже привабливе. Але потім ти наближаєшся – і воно стає глибшим і складнішим. Друга стосується постколоніальної ідентичності нації, яка здобуває незалежність, і того, як ми знаходимося в процесі розуміння самих себе та пояснення себе іншим. Як ми можемо пояснювати себе світові, не розуміючи, хто ми?" – пояснює вона.
Монтаж стрічки зупинився через загибель Віктора Ониська, який загинув у грудні 2022 року. Зрештою монтаж відновили у 2023 році разом з режисеркою Мариною Майковською, а стрічку вирішили присвятити загиблому Ониську.
Продюсерами стрічки є Аліна Горлова ("Цей дощ ніколи не скінчиться") та Максим Наконечний ("Бачення метелика").