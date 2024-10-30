Берлінську публіку зацікавила музика українського композитора за мотивами вірша Шевченка

В неділю, 27 жовтня, Kyiv Symphony Orchestra відіграв 5-й концерт в Берлінській філармонії. Виконання та підбірка творів, серед яких зокрема був Tristium українського композитора Святослава Луньова, зацікавили берлінських слухачів та критиків.

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Рецензію на концерт опублікували у Berliner Morgenpost.

Святослав Луньов написав триптих для струнних у 2004 році й заклав в основу звучання мінливість води й часу. "Стихія води в монохромії струнних", – назвав його композитор.

Двадцятихвилинна струнна п'єса Луньова вперше була представлена 2008 року під орудою видатного диригента Романа Кофмана. Цього разу її виконував колектив Kyiv Symphony Orchestra. Керував оркестром німецький диригент Фелікс Крігер.

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"Окрім віршів Овідія та Мандельштама, джерелом натхнення послужила народна пісня Тараса Шевченка, в якій оспівується річка Дніпро ["Реве та стогне Дніпр широкий", – УП.Культура]. Елегія Луньова є, мабуть, найбільш успішним на міжнародному рівні сучасним твором з України", – відгукується про твір музичний оглядач Фолькер Тарнов.

Автор зауважив, що триптих Луньова не є новаторським, втім не поступається іноземним.

Також виконали два твори німецького композитора Роберта Шумана – "Рейнську" симфонію та Концерт для скрипки з оркестром ре мінор. Солістом в останньому виступив скрипаль Дмитро Удовиченко, переможець конкурсу королеви Єлизавети 2024 року.

Поширення популярності української музики в Німеччині

Берлінська філармонія у 2023 році стала спонсором Kyiv Symphony Orchestra та майданчиком для поширення української орекстрової музики.

"Ці музичні твори [які виконував оркестр, – УП.Культура] давно мали б стати частиною репертуару німецьких оркестрів, однак через домінування Шостаковича та фокус на Росії їх витіснили, що завадило усвідомленню багатої культури, яка зазнала утисків у Східній Європі. Іронія долі полягає в тому, що лише російська агресія змусила нас відкрити очі та вуха на ці культурні здобутки", – написав музичний оглядач Фолькер Тарнов.

В публікації йдеться, що Kyiv Symphony Orchestra став однією з найважливіших музичних формацій у Німеччині, представляючи українських композиторів: "За останні роки він здійснив у західному світі справжню революцію репертуару, виконуючи твори маловідомих українських композиторів, серед яких симфонії майстрів минулого, як-от Бориса Лятошинського та Левка Ревуцького, а також видатних сучасників Валентина Сильвестрова та Євгена Станковича".