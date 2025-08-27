Творці фільму "Малевич" виступили із заявою щодо звинувачень Темляка в домашньому насильстві

Команда фільму "Малевич" засудила дії актора Костянтина Темляка через звинувачення в домашньому насильстві. Вирізати сцени за участі актора творці не планують.

Про це в авторській колонці УП написала режисерка стрічки Дарія Онищенко.

"Я і моя команда однозначно засуджуємо будь-які прояви насильства: домашнього насильства, сексуального насильства, насильства над жінками, неповнолітніми, сексуальні домагання, тощо. Ми не будемо толерувати жодного випадку аб’юзу на знімальному майданчику, а також не працюємо з акторами, які були засуджені за подібні злочини. Ми спостерігаємо за ходом слідства", – наголосила режисерка.

Онищенко розповіла, що після оприлюднення звинувачень щодо Темляка, до неї почали звертатися із питанням – чи прибере режисерка його з фільму.

"Я, як режисерка, прийняла особисте рішення не вирізати сцени з Костянтином Темляком, а залишити фільм у його фінальній кіноверсії. Це рішення обґрунтоване кількома факторами, частину з яких я вже пояснила на початку цієї статті: цей фільм – документація часу і повномасштабного вторгнення. Костянтин Темляк грає військового саме в сучасній частині фільму. І до речі, зараз актор також служить у ЗСУ. Ця частина фільму невелика, але без неї розпадається весь художній твір, присвячений передусім Казимиру Малевичу і моїй країні під час війни".

Режисерка наголосила, що засуджує його дії насильницького характеру щодо його колишньої дівчини, але також "поважає його рішення вибачитися публічно, яке спрацювало радше проти нього".

"Я вважаю, це вибачення і визнання провини мужнім вчинком. Окрім цього, я вдячна Костянтину за службу в ЗСУ і захист нас із вами. Хто ми такі, щоб робити вирок без суда і слідства?

Я залишаю сцени з цим актором, тому що це моє авторське кіно, і я хочу, щоб воно лишилося чесним, цілісним, таким, як ми його створювали. Історія навколо Темляка тепер теж буде частиною цього фільму, нагадуючи, що ми всі далеко не ідеальні, несемо на собі багато гріхів, боремося зі злом, яке прийшло на нашу землю, але інколи не помічаємо зла всередині нас самих", – розповіла Дарія Онищенко.

Також вона додала, що над постпродакшном працювала велика команда фахівців, включно з іноземними колегами. Ніхто з цих людей, за словами режисерки, не мають жодного відношення до Костянтина Темляка:

"Переробка фільму зараз, на нашу думку, повністю зіпсує роботу великої кількості людей і змінить головні сенси цієї кінострічки".

Також Дарія Онищенко закликала ставитися з повагою й до інших акторів, що взяли участь у фільмі й не ставити хибні акценти під час перегляду стрічки:

"Більше того, у фільмі ви побачите сцени сексуального характеру за участі Костянтина і навіть його "дікпік", навколо якого зараз багато обговорень, знятий у тепловізорі. Я вже очікую на критику, купу запитань щодо цього кадру замість запитань про головного героя – Казимира Малевича".

У чому звинувачують Костянтина Темляка?

Костянтин Темляк – актор театру і кіно, який працював у "Театрі на Подолі", знімався у багатьох українських фільмах та серіалах, зокрема "Кіборги", "БожеВільні", "Смак свободи", "І будуть люди", "Кріпосна", "Будинок "Слово": Нескінченний роман" тощо.

8 серпня Анастасія Соловйова опублікувала у соцмережах допис, в якому розповіла про багаторічне домашнє насильство з боку колишнього хлопця, актора і військового Костянтина Темляка.

Вона пояснила, що не могла розповісти свою історію 4 роки через сором і страх.

За словами Анастасії, вона регулярно зазнавала фізичного насильства з боку Темляка, він влаштовував їй емоційні "гойдалки", контролював, принижував, звинувачував у невірності та зраджував, а коли вона хотіла розірвати стосунки – "шантажував самогубством". На тлі пережитого у жінки розвинулися депресія та тривожний розлад.

Анастасія також розповіла, що мусила дотримуватись певних "правил", щоб уникнути агресії з боку чоловіка.

Костянтин Темляк публічно відреагував на звинувачення, визнавши, що "неодноразово дозволяв собі фізично зашкодити" Анастасії, штовхнути або стиснути руку до синця.

Чоловік додав, що в минулому мав ще кілька "дуже ментально нездорових стосунків", але перепрошував перед колишніми. Він додав, що готовий понести покарання за свої вчинки.

Утім після співачка Manita заявила, що Костянтин надсилав їй повідомлення сексуального характеру у 2023 році, коли їй було 15 років.

"Після двох років мовчання стосовно Костянтина Темляка я би дуже хотіла обговорити цю ситуацію. Наразі Настя дуже багато вам розповіла стосовно нього. В мене дуже велика з ним історія була. Мені було 15 років і я приїжджала час від часу до Києва, ходила в театр на Подолі, дуже мріяла стати акторкою і дружити з акторами. Тому що я неймовірно надихалася цими людьми.

Звичайно, як підліток, я дуже була зацікавлена в спілкуванні. Але, на жаль, відбулася така ситуація, що Костянтин виявив дуже багато уваги до мене. Костянтин розповідав, як би він хотів би мене в**бати, вибачте, у театрі. Наразі він вибачився, але чесно – це складно", – розповіла вона.

Після цього Костянтин написав співачці з вибаченнями.