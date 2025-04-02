В пам'ять про актора Вела Кілмера – Бетмена і напарника Тома Круза по фільму Top Gun

У віці 65 років у Лос-Анджелесі помер голлівудський актор Вел Кілмер, відомий своїми ролями у фільмах "Найкращий стрілець", "Бетмен назавжди", "The door". Причиною смерті стала пневмонія, сказала його донька у New York Times.

Вона розповіла, що Кілмеру у 2014 році діагностували рак горла. Після хіміотерапії та операції він одужав, однак це вплинуло на його голос і йому довелося завершити акторську кар’єру. Хоча у фільмі "Найращий стрілець: Маверік" 2022 року він знову з’явився на екранах.

Вел Кілмер у фільмі "Найкразий стрілець" Paramount/Kobal/REX/Shutterstock/theguardian.com

Вел Кілмер народився в Лос-Анджелесі в 1959 році. У 17 років вступив на програму акторської майстерності в Джульярдській школі та став її наймолодшим студентом. Свою кар’єру він починав як актора театру та згодом перейшов до фільмів.

Він став відомим у 1980-х роках завдяки ролям у комедіях "Цілком таємно!" і "Справжній геній", а потім зіграв Айса – конкурента і напарника героя Тома Круза Маверіка у фільмі "Найкращий стрілець". Також Вел Кілмер зіграв головну роль фентезі "Віллоу", де зіграв разом з Джоан Воллі – майбутньою дружиною. У них народилося двоє дітей. Пара розлучилася в 1996 році.

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Вел Кілмер з Джоан Воллі у фільмі "Вбий мене знову" Allstar/Propoganda Films/ theguardian.com

Кілмер також знявся у біографічному фільмі "The Doors" 1991 року, де зіграв фронтмена легендарної групи Джима Моррісона. А ще у вестерні "Тумстоун" і кримінальній драмі "Спека".

Кілмер навчався за методом Сузукі. Під час зйомок "Тумстоун" він наповнив своє ліжко льодом, щоб імітувати відчуття смерті від туберкульозу, а коли грав фронтмена The Doors, він весь час носив шкіряні штани та просив своїх колег і знімальну групу називати його лише Джимом Моррісоном.

Вел Кілмер у фільмі "Острів доктора Моро" theguardian.com

Роль Брюса Вейна/Бетмена у фільмі "Бетмен назавжди" була найбільшою в його кар’єрі. Фільм отримав неоднозначні відгуки, але став касовим хітом. Однак актор не повернувся в ролі хрестоносця в плащі у наступній частині фільму. Замість цього взяв роль у перезапуску "Святого" та в "Острів доктора Моро".

Вел Кілмер з Крісом О'Доннеллом у фільмі "Бетмен назавжди" Allstar/Warner Bros / theguardian.com

"Побачимося, друже. Я буду сумувати за тобою. Ти був розумним, складним, сміливим, суперкреативним. Таких залишилося небагато", – написав американський актор Джош Бролін поруч із фотографією себе та Кілмера в інстаграмі.

У 2021 році Кілмер випустив документальний фільм "Вел" про злети та падіння свого життя та кар'єри. Він містить 40 років домашніх записів, зокрема тих, де він розмовляє за допомогою спеціального пристрою після операції.

Вел Кілмер у "The Lotus Community Workshop" Альбом/Alamy/theguardian.com

"Я поводився погано. Я поводився сміливо. Я поводився дивно для деяких. Я нічого з цього не заперечую і не шкодую, тому що я втратив і знайшов частини себе, про існування яких я навіть не здогадувався", – сказав Кілмер у своїй документалці.