У Бородянці створили інсталяцію з розстріляним пам'ятником Тарасу Шевченку
У Бородянці, яка постраждала навесні 2022 року під час окупації Київщини, розстріляний пам’ятник Тарасу Шевченку став осердям світлової інсталяції.
Про це повідомила Київська обласна державна адміністрація.
В адміністрації зазначили, що площа Тараса Шевченка у селищі стала частиною соціального проєкту "Київщина. Місця пам’яті".
"Тут стоїть пам’ятник Кобзарю, якого навмисно розстріляли окупанти", – написав Микола Каблука, директор компанії Expolight, яка розробила світлову інсталяцію.
Саму площу реконструювали до дня визволення Бородянки.
Поруч з інсталяцією облаштували павільйон з арт-роботами всесвітньо відомих художників на уламках зруйнованих будівель. Зокрема, "Гімнастка" британського художника Бенксі. Серед інших робіт можна побачити портрет Лесі Українки, загиблого військовослужбовця Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла та інші.
Також біля пам'ятника Кобзарю підсвічуються рядки з його твору "Кавказ".
"Особливою деталлю стала гобо-проєкція – ми проявили світлом відомі, досі актуальні, рядки поета про незламність, гідність і віру в перемогу, додаючи цьому простору голос, що звучить крізь темряву", – додав Каблука.
Проєкт "Київщина. Місця пам’яті" спрямований на збереження та популяризацію локацій, що стали свідками трагічних подій весни 2022 року. Ініціатива охоплює Ірпінь, Бучу, Гостомель, Мощун та Бородянку – населені пункти, які зазнали масштабних руйнувань і стали місцями воєнних злочинів.
У рамках проєкту вже створили інсталяції "Дорога Життя" на Романівському мості в Ірпені та "Янголи Перемоги" у Мощуні.
Селище Бородянка Київської області було окуповано російськими військами з 26 лютого по 1 квітня 2022 року. Під час боїв за Бородянку російська армія розбомбила з літаків 8 багатоквартирних будинків, не давала мирним жителям розбирати завали та розстрілювала цивільних із вогнепальної зброї. У травні 2022 року поліція повідомила, що після окупації в стихійних похованнях виявила понад 300 тіл мешканців Бородянки (85% яких з ознаками насильницької смерті) та понад сорок тіл знайдено під завалами будинків.