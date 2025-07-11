У Бородянці створили інсталяцію з розстріляним пам'ятником Тарасу Шевченку

У Бородянці, яка постраждала навесні 2022 року під час окупації Київщини, розстріляний пам’ятник Тарасу Шевченку став осердям світлової інсталяції.

Про це повідомила Київська обласна державна адміністрація.

В адміністрації зазначили, що площа Тараса Шевченка у селищі стала частиною соціального проєкту "Київщина. Місця пам’яті".

"Тут стоїть пам’ятник Кобзарю, якого навмисно розстріляли окупанти", – написав Микола Каблука, директор компанії Expolight, яка розробила світлову інсталяцію.

Інсталяцію зробили з розстріляного росіянами пам'ятника Тарасу Шевченку Микола Каблука / Facebook

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Саму площу реконструювали до дня визволення Бородянки.

Поруч з інсталяцією облаштували павільйон з арт-роботами всесвітньо відомих художників на уламках зруйнованих будівель. Зокрема, "Гімнастка" британського художника Бенксі. Серед інших робіт можна побачити портрет Лесі Українки, загиблого військовослужбовця Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла та інші.

Павільйон з артроботами виконаними на уламках зруйнованих будівель Микола Каблука / Facebook

Також біля пам'ятника Кобзарю підсвічуються рядки з його твору "Кавказ".

"Особливою деталлю стала гобо-проєкція – ми проявили світлом відомі, досі актуальні, рядки поета про незламність, гідність і віру в перемогу, додаючи цьому простору голос, що звучить крізь темряву", – додав Каблука.

Рядки з поеми "Кавказ" Тараса Шевченка Микола Каблука / Facebook

Проєкт "Київщина. Місця пам’яті" спрямований на збереження та популяризацію локацій, що стали свідками трагічних подій весни 2022 року. Ініціатива охоплює Ірпінь, Бучу, Гостомель, Мощун та Бородянку – населені пункти, які зазнали масштабних руйнувань і стали місцями воєнних злочинів.

У рамках проєкту вже створили інсталяції "Дорога Життя" на Романівському мості в Ірпені та "Янголи Перемоги" у Мощуні.

Так виглядали будинки у Бородянці після російської окупації у 2022 році Микола Каблука / Facebook

Селище Бородянка Київської області було окуповано російськими військами з 26 лютого по 1 квітня 2022 року. Під час боїв за Бородянку російська армія розбомбила з літаків 8 багатоквартирних будинків, не давала мирним жителям розбирати завали та розстрілювала цивільних із вогнепальної зброї. У травні 2022 року поліція повідомила, що після окупації в стихійних похованнях виявила понад 300 тіл мешканців Бородянки (85% яких з ознаками насильницької смерті) та понад сорок тіл знайдено під завалами будинків.