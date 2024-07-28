У Британії історик виявив зниклий портрет короля Генріха VIII, коли гортав стрічку соцмережі

У Великій Британії історик мистецтва випадково знайшов портрет короля Генріха VIII. Фахівець вважає, що витвір – загублене зображення монарха, яке в XVI столітті створив невідомий художник.

Відкриття Адам Бусякевич зробив під час гортання стрічки соцмережі X (раніше – Twitter), пише CNN.

На публікації Тіма Кокса, лорд-лейтенанта Йоркшира, який представляє британську корону у графстві, науковця здивувала характерна дугоподібна вершина картини.

На зображенні його зацікавив задній фон – він упізнав загублений портрет короля Англії Генріха VIII за арковою верхньою частиною картини.

Painted Eloquence Painted Eloquence Painted Eloquence

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"Соціальні медіа – це божевільна штука, тому що деякі люди використовують їх, щоб дивитися відео про котів і стежити за тим, що відбувається у світі, а такі, як я, просто розглядають стіни інших", – сказав Бусякевич CNN.

Характерний верх витвору нагадав історику серію 22 портретів кінця XVI століття. Їх зробив невідомий художник на замовлення місцевого політика Ральфа Шелдона.

Для чоловіка створили зображення королів, королев та інших тогочасних визначних міжнародних діячів. Усі твори тієї серії мали арочні вершини через те, що раніше складали єдину суцільну декоративну смугу галереї Довгого залу у селі Вестон, що в графстві Лінкольншир, Англія.

Згодом картини розпродали на аукціонах, і доля більшості з них залишилася невідомою.

На картині, на яку випадково натрапив науковець, зображено короля з мечем і в капелюсі з пір’ям. Ідентичне зображення в 1839 році створив антиквар Генрі Шоу на гравюрі Довгого залу, що підтверджує належність портрету до колекції.

"Перегляд картин і їхніх зображень – це моє життя, і це дуже весело, особливо коли ти можеш якимось чином виправити історичну помилку", – поділився історик.

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Адам Бусякевич відправився на місце разом з тамтешнім істориком Аароном Менінгом, аби роздивитися картину зблизька.

"Портрет великий і повністю відповідає іншим портретам Шелдона", – написав історик мистецтва пізніше у своєму блозі.

Після цього картину перемістили до Центру музейних колекцій, де фахівці встановлять її походження.

"Походження – це завжди дуже складна річ – іноді його дуже важко з’ясувати, особливо коли картини продаються приватно. Але немає сумнівів, що це картина Ральфа Шелдона із зображенням Генріха VIII", – сказав він.

Нагадаємо, картину Тиціана, яку знайшли в поліетиленовому пакеті на автобусній зупинці в Лондоні, планують продати на аукціоні. Її вартість оцінюють в 32 млн доларів.