Картину Тиціана, знайдену на автобусній зупинці у Лондоні, можуть продати за 32 млн доларів

"Відпочинок під час втечі в Єгипет" Тіціана

Картину італійського майстра епохи Відродження Тиціана, яку колись знайшли в поліетиленовому пакеті на автобусній зупинці в Лондоні, планують продати на аукціоні за 32 мільйони доларів.

Аукціонний дім Christie's оцінив полотно "Відпочинок під час втечі до Єгипту" у 15-25 мільйонів фунтів стерлінгів (19-32 мільйони доларів), пише CNN.

На картині зображені Ісус, Марія та Йосип, які відпочивають по дорозі до Єгипту, куди вони попрямували після того, як дізналися, що Ірод, цар Юдеї, хоче вбити юного Христа.

Тиціан створив полотно ще на початку своєї кар'єри – у першому десятилітті XVI століття.

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Картина розміром 46,2 сантиметра на 62,9 сантиметра є крихітною, порівняно з масивними роботами, завдяки яким Тіціан став відомим пізніше.

Робота має визначну історію. Вона переходила з рук одних європейських аристократів до інших, аж поки під час французької окупації Відня в 1809 році її не викрали наполеонівські війська та не вивезли до Парижа.

Полотно повернули до Відня в 1815 році і воно знову переходила з однієї приватної колекції в іншу, перш ніж потрапила до Англії. У 1995 році його викрали і впродовж семи років не могли знайти.

Згодом картину виявив на автобусній зупинці в Лондоні арт-детектив Чарльз Хілл.

"Це картина, яку прагнули мати аристократи, ерцгерцоги та імператори: її цінують за яскраву кольорову сімейну сцену на тлі природи.

Як і її сюжет, картина "Відпочинок на шляху до Єгипту" мала довгу та насичену подіями подорож – і ця мандрівка ще далека від завершення", – йдеться в заяві Christie's.

Картина буде виставлена ​​на аукціоні Old Masters Part I на Christie's у Лондоні 2 липня.

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