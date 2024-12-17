У Франції скасували показ "Останнього танго в Парижі" через протест захисниць прав жінок

У столиці Франції скасували показ фільму "Останнє танго в Парижі" режисера Бернардо Бертолуччі. Проти демонстрації стрічки виступили групи з захисту прав жінок, адже фільм містить сцену зґвалтування, зняту без згоди виконавиці головної ролі Марії Шнайдер.

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Паризька Французька сінематека заявила, що зняла фільм з показу після отримання погроз, пише The Guardian.

"Ми – кінотеатр, а не фортеця. Ми не можемо ризикувати безпекою наших співробітників і глядачів", – сказав директор сінематеки Фредерік Бонно.

Одна з активісток, які критикували показ стрічки, акторка та провідна діячка французького руху #MeToo Жюдіт Годреш заявила, що такі покази не варто влаштовувати без надання глядачам контексту.

"Час прокинутися, шановна сінематека, і повернути людяне ставлення до 19-річної акторки", - написала вона в Instagram.

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Фільм "Останнє танго в Парижі" мав бути показаний в рамках ретроспективи Марлона Брандо. Фільм досліджує стосунки між вдівцем-американцем у Парижі, якого грає Брандо, і набагато молодшою жінкою, яку грає Шнайдер.

Сцена зґвалтування була зімітована. Однак пізніше Шнайдер, якій на момент зайомок було 19 років, заявила, що відчувала себе зґвалтованою, оскільки це сталося без попередження і підготовки.

"Я відчувала себе трохи зґвалтованою, як Марлоном, так і Бертолуччі", – сказала Шнайдер за чотири роки до своєї смерті у 2011 році.

Також вона зізнавалася, що фільм зруйнував її життя і підштовхнув до багаторічного зловживання наркотиками.

Пізніше Бертолуччі відповів на звинувачення. Він наполягав, що ця сцена не була імпровізована в день зйомок, але визнав, що Шнайдер не інформували про неї. Він пояснював, що це було "мистецьке рішення": не говорити акторці, щоб побачити її справжню реакцію.

"Я почуваюся винним, але не шкодую про це", – казав він.