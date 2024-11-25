"Були ідеальною сім’єю": історія Жизель Пеліко, чоловік якої роками організовував її зґвалтування

У Франції триває суд над Домініком Пеліко – раніше чоловік зізнався, що протягом десяти років вводив своїй дружині наркотики та запрошував у їхню спальню десятки незнайомців, щоб ті ґвалтували її.

На одному з останніх засідань 72-річна Жизель Пеліко розповіла про сімейне життя з Домініко та чому вирішила зробити судовий процес у своїй справі публічним. Історію жінки публікує The Guardian.

Життя "до"

За словами Жизель Пеліко, вона завжди була "позитивною" людиною і намагалася бачити в житті хороше. Її батько був військовим, а мати померла від раку, коли Жизель було дев'ять років. Вона каже, що росла в люблячій сім’ї, де "ховали сльози та ділилися сміхом".

Коли жінці було 20, вона зустріла 19-річного Домініка Пеліко і закохалася "по вуха". Вона описує його як "спокусливого молодого чоловіка з довгим волоссям".

Жизель каже, що в Домініка було важке дитинство з батьком-тираном, а тому завжди пишалася стабільністю, яку вони мали разом.

РЕКЛАМА:

"Я завжди намагалася підняти тебе вище", – сказала вона йому в суді.

Чоловік працював на різних роботах, зокрема електриком і агентом з нерухомості. Жінка хотіла відкрити свою перукарню, але натомість почала свою будувати кар’єру в управлінні державною енергетичною компанією.

Жизель розповіла суду, що любить мистецтво, книги та оперу, яку її чоловік вважав нудною. За її словами, для всіх, хто їх знав, пара та їхні троє дітей були "ідеальною сім’єю".

У 2013 році пара переїхала з Парижа на південь Франції та оселилася в селі Мазан у Провансі. Там Жизель Пеліко приєдналася до хору, а її чоловік багато займався спортом і їздив на велосипеді. За її словами, він був "суперовим хлопцем".

Єдиною проблемою їхнього тодішнього життя жінка називає погіршення свого психічного здоров’я впродовж останнього десятиліття: у неї були провали в пам’яті, проблеми з концентрацією та втома. Через ці симптоми жінка підозрювала в себе хворобу Альцгеймера або пухлину мозку.

У цей час Домінік Пеліко був поряд із дружиною: супроводжував її на прийоми до лікарів і здачу аналізів. Однак причину погіршення самопочуття жінки медикам так і не вдалося встановити. За словами Жизель, вона була дуже вдячна чоловікові за його "турботу".

Злочини, вчинені "з цікавості"

У 2020 Домініка Пеліко затримали за те, що він знімав жіночі спідниці в місцевому супермаркеті. Тоді під час обшуків поліція виявила сотні відео, на яких зафіксовано зґвалтування непритомної Жизель різними чоловіками.

Домініка взяли під варту, а Жизель повідомили про злочини, вчинені щодо неї. Жінка каже, що ця звістка була схожа на "цунамі".

Домінік Пеліко зізнався, що подрібнював снодійні таблетки та ліки від тривоги в її їжу та напої, а потім запрошуючи чоловіків, з якими познайомився в Інтернеті, щоб ті ґвалтувати його дружину, поки та була без свідомості. Це тривало протягом дев’яти років – з 2011-го по 2020-й.

Чоловік заявив суду: "Я – ґвалтівник". Він каже, що робив це "з цікавості".

Разом з Домініком Пеліко за сексуальне насильство над Жизель судять ще 50 чоловіків, які сукупно здійснили понад 200 зґвалтувань жінки. Лише 14 підсудних визнали провину.

Більшість чоловіків у віці від 26 до 74 років заперечували зґвалтування, незважаючи на відеодокази. Вони заявляли, що не мали "наміру" цього робити. Багато чоловіків казали, що це не було зґвалтування, тому що її чоловік "сказав, що це нормально".

Життя "після"

Троє дорослих дітей Жизель були шоковані. Вони приїхали з Парижа, зібрали речі матері і вже невдовзі вона стояла на вокзалі. Після 50 років шлюбу жінка мала зі собою лише одну валізу та собаку.

"Вона залишилася з нами. Мама ходила на дуже довгі прогулянки… Вона сказала, що буде ходити, розмовляючи з ним [у своїй голові], запитуючи його, чому він це зробив… Я зрозумів, що під час цих прогулянок вона може кричати і виплеснути свій гнів, будучи наодинці зі своїм собакою", – розповів син Девід.

Жизель переїхала в новий дім, у місце, де нікого не знала.

"Вона почала з нуля, ніколи не розповідаючи нікому, що трапилося. Знали лише кілька дуже близьких друзів", – сказав суду адвокат жінки Стефан Бабонно.

Для своїх нових сусідів вона була "усміхненою жінкою", яка воліла не розповідати про своє минуле і іноді здавалася "загубленою в океані меланхолії".

У 2023 році, коли про злочин Домініко вперше повідомили французькі ЗМІ, Жизель часто чула розмови про це серед своїх нових знайомих.

"Вона чула, як люди сумніваються у тому, що жінка могла так довго терпіти таке жорстоке поводження, не усвідомлюючи цього", – сказав Бабонно.

За словами Жизель, її рішення провести відкритий суд було спрямоване на те, щоб позбутися сорому і більше не ховатися. Вона також хоче підвищити обізнаність про зґвалтування та зловживання з наркотиками. Жінка заявила, що "сповнена рішучості змінити суспільство".

"Не мені має бути соромно, а їм", – сказала вона.

За словами Жизель Пеліко, зовні вона виглядає спокійною, але всередині в неї "руїна".

"Я лікую свій біль годинами ходьби – це мій спосіб захистити себе. І психолог, і музика, і шоколад… У кожного своя терапія страждань", – сказала Жизель суду.

Раніше ми розповідали, що один із підозрюваних у насиллі проти Жизель Пеліко пропонував "накачати" ліками і зґвалтувати власну матір.