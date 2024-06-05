У Харкові демонтували постамент пам'ятника Пушкіну

У Харкові в середу, 5 червня, комунальники розібрали постамент пам'ятника Олександру Пушкіну.

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Про це повідомила Харківська міська рада у своєму Telegram.

Там також поділилися фотографіями демонтажу постамента.

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"Зараз фахівці працюють над благоустроєм території", – додали в міськраді.

Погруддя російського імперського поета Олександра Пушкіна, розташоване на площі Поезії, демонтували в перший рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну – 9 листопада 2022 року. Тоді на місці пам'ятника залишився закладений мішками з піском постамент.

Демонтаж був раптовим і несподіваним для містян. Зранку 9 листопада його обклали піском, як роблять з об'єктами, які хочуть захистити від обстрілів. Тоді директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко пояснював, що У міськраді пояснили, що пам'ятник має статус національного значення, тому його захищають до відповідного рішення Кабміну.

Втім, вже після обіду цього дня Пушкіна демонтували. А в Харківській міськраді підтвердили, що погруддя "демонтовано і відправлено на відповідальне зберігання".

Демонтаж Пушкіна у листопаді 2022-го Харківська міська рада

"Його подальша доля – чи буде він зберігатися у музеї, чи йому знайдеться інше місце у культурному та історичному просторі Харкова – вирішуватимуть харків'яни після Перемоги України", – заявляли у міськраді.