У Києві демонтували пам'ятник Пушкіну. ВІДЕО

У середу, 15 листопада, в Києві демонтували пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Фото та відео демонтажу пам'ятника поділилася в своєму Facebook депутатка Київради Ксенія Семенова.

Пам'ятник Пушкіну знаходився в київському парку імені Івана Багряного (колишній парк Пушкіна), неподалік парку Київського політехнічного інституту.

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Фото: Ксенія Семенова / Facebook

Скульптуру російського поета зняли з постаменту за допомогою крану, завантажили у вантажівку та забрали. Куди саме перемістили пам’ятник – наразі невідомо.

Мінус Пушкін у Києві pic.twitter.com/Gbdzb56a7Z — Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) November 15, 2023

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"Милуємося результатом співпраці з КМДА, Київською міською радою та активістами. На одного пушкіна в Києві стало менше. Дерусифікація триває", – прокоментували демонтаж пам'ятника у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Фото: Ксенія Семенова / Facebook

Також відео поділився депутат Київради Дмитро Білоцерковець. "Пушкін – всьо! Лише під кінець другого року війни до Кабміну дійшло, що Пушкін не є частиною української культури і чиновники погодили ініціативу Києва про знесення цього памʼятника. І на тому дякуємо", – прокоментував він знесення Пушкіна.

Демонтаж пам'ятника Пушкіну у Києві. Відео надане Українській правді депутатом Київради Дмитром Білоцерковцем pic.twitter.com/QwA0R3Kjib — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 15, 2023

Куди забрали Пушкіна - наразі невідомо

Закон про заборону пропаганди російської імперської політики президент підписав у квітні 2023 року. Він заборонив виготовлення, поширення та публічне використання радянської та російської символіки. На виконання вимог цього закону органи державної влади та органи місцевого самоврядування мали вилучити з публічного простору пам’ятники, присвячені особам, які причетні до реалізації російської імперської політики, а також перейменувати вулиці, площі, парки, сквери, географічні об’єкти, які містять символіку російської імперської політики.

З липня 2023 року в Києві демонтували понад 60 пам’ятників, пов’язаних з історією і культурою Росії та СРСР. Втім, пам'ятнику Пушкіна в колишньому парку імені Пушкіна довгий час вдавалося уникати демонтажу. Через це пам’ятник Пушкіну неподалік парку Київського політехнічного інституту неодноразово обливали фарбою та залишали написи з вимогою демонтувати скульптуру.

24 жовтня активісти благодійного фонду "Солом’янські котики" закрили пам'ятник Пушкіну в київському парку імені Івана Багряного (так перейменували парк Пушкіна) "демаскувальною" сіткою. А 10 листопада Кабінет міністрів вилучив київський пам'ятник Пушкіну з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення.