Театральний фестиваль-премія ГРА 2024 оприлюднив шортліст номінантів
Організатори шостого всеукраїнського театрального фестивалю-премії ГРА оприлюднили шортліст номінантів.
За майже п'ять місяців експерти премії ГРА переглянули 35 вистав з довгого списку – його оприлюднювали до міжнародного дня театру, 27 березня. Покази відбувалися у десяти містах України.
Зрештою за результатами оцінювання у фінал 6-ї ГРИ потрапили 14 вистав.
Короткий список фестивалю-премії ГРА 2024:
За найкращу драматичну виставу
- "Візит" (Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка)
- "Вороги. Історія любові" (ГО "ЗАХІД-АРТ", Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької)
За найкращу камерну виставу (до 150 глядачів)
- "1900-й. Легенда про піаніста" (Одеський академічний музично-драматичний театр імені В. Василька)
- "Довірливі розмови" (Український малий драматичний театр)
- "Клуб "Зневіра" (ГО "Мистецька Майстерня Драбина", Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки)
- "Кортес" (Київський академічний театр "Золоті ворота")
За найкращу виставу для дітей
- "Жираф Монс" (Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва)
За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу
- "Піноккія" (Культурно-мистецька фундація «DUSHA|UA», Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва)
- "Тигролови" (Київський національний академічний театр оперети)
За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру
- "Косачка" (ФОП Лопата Юлія Сергіївна)
- "Тіні забутих предків" (Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької)
За найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм
- "Веселка на Салтівці" (Театр "Нафта")
- "Дзяди" (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка)
За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни
- "Доця" (ФОП Білиць Ігор Костянтинович, Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької)
Фестиваль-премія ГРА (GRA — Great Real Art) заснований Національною спілкою театральних діячів України. Проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. У ньому може взяти участь будь-який професійний театральний колектив будь-якої форми власності (державний, комунальний, приватний).
У 2022 році фестиваль-премія не проводився через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.