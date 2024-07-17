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Театральний фестиваль-премія ГРА 2024 оприлюднив шортліст номінантів

Марія Кабацій — 17 липня, 12:46
Театральний фестиваль-премія ГРА 2024 оприлюднив шортліст номінантів
Фестиваль-Премія ГРА

Організатори шостого всеукраїнського театрального фестивалю-премії ГРА оприлюднили шортліст номінантів.

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За майже п'ять місяців експерти премії ГРА переглянули 35 вистав з довгого списку – його оприлюднювали до міжнародного дня театру, 27 березня. Покази відбувалися у десяти містах України.

Зрештою за результатами оцінювання у фінал 6-ї ГРИ потрапили 14 вистав.

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Короткий список фестивалю-премії ГРА 2024:

За найкращу драматичну виставу

  • "Візит" (Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка)
  • "Вороги. Історія любові" (ГО "ЗАХІД-АРТ", Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької)
Вороги. Історія любові
Вистава "Вороги. Історія любові"

За найкращу камерну виставу (до 150 глядачів)

  • "1900-й. Легенда про піаніста" (Одеський академічний музично-драматичний театр імені В. Василька)
  • "Довірливі розмови" (Український малий драматичний театр)
  • "Клуб "Зневіра" (ГО "Мистецька Майстерня Драбина", Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки)
  • "Кортес" (Київський академічний театр "Золоті ворота")
Клуб Зневіра - вистава у Львові
Вистава "Клуб "Зневіра"

За найкращу виставу для дітей

  • "Жираф Монс" (Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва)
Жираф Монс
Вистава "Жираф Монс"

За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу

  • "Піноккія" (Культурно-мистецька фундація «DUSHA|UA», Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва)
  • "Тигролови" (Київський національний академічний театр оперети)
Мюзикл Тигролови в оперетті
Мюзикл "Тигролови"

За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру

  • "Косачка" (ФОП Лопата Юлія Сергіївна)
  • "Тіні забутих предків" (Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької)
Косачка - танцювальна вистава
Вистава "Косачка"

За найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм

  • "Веселка на Салтівці" (Театр "Нафта")
  • "Дзяди" (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка)
Вистава Дзяди, Івано-Франківськ
Вистава "Дзяди"

За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни

  • "Доця" (ФОП Білиць Ігор Костянтинович, Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької)
Вистава Доця
Вистава "Доця"

Фестиваль-премія ГРА (GRA — Great Real Art) заснований Національною спілкою театральних діячів України. Проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. У ньому може взяти участь будь-який професійний театральний колектив будь-якої форми власності (державний, комунальний, приватний).

У 2022 році фестиваль-премія не проводився через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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