Театральний фестиваль-премія ГРА 2024 оприлюднив шортліст номінантів

Організатори шостого всеукраїнського театрального фестивалю-премії ГРА оприлюднили шортліст номінантів.

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За майже п'ять місяців експерти премії ГРА переглянули 35 вистав з довгого списку – його оприлюднювали до міжнародного дня театру, 27 березня. Покази відбувалися у десяти містах України.

Зрештою за результатами оцінювання у фінал 6-ї ГРИ потрапили 14 вистав.

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Короткий список фестивалю-премії ГРА 2024:

За найкращу драматичну виставу

"Візит" (Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка)

(Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка) "Вороги. Історія любові" (ГО "ЗАХІД-АРТ", Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької)

Вистава "Вороги. Історія любові"

За найкращу камерну виставу (до 150 глядачів)

"1900-й. Легенда про піаніста" (Одеський академічний музично-драматичний театр імені В. Василька)

(Одеський академічний музично-драматичний театр імені В. Василька) "Довірливі розмови" (Український малий драматичний театр)

(Український малий драматичний театр) "Клуб "Зневіра" (ГО "Мистецька Майстерня Драбина", Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки)

(ГО "Мистецька Майстерня Драбина", Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки) "Кортес" (Київський академічний театр "Золоті ворота")

Вистава "Клуб "Зневіра"

За найкращу виставу для дітей

"Жираф Монс" (Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва)

Вистава "Жираф Монс"

За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу

"Піноккія" (Культурно-мистецька фундація «DUSHA|UA», Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва)

(Культурно-мистецька фундація «DUSHA|UA», Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва) "Тигролови" (Київський національний академічний театр оперети)

Мюзикл "Тигролови"

За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру

"Косачка" (ФОП Лопата Юлія Сергіївна)

(ФОП Лопата Юлія Сергіївна) "Тіні забутих предків" (Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької)

Вистава "Косачка"

За найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм

"Веселка на Салтівці" (Театр "Нафта")

(Театр "Нафта") "Дзяди" (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка)

Вистава "Дзяди"

За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни

"Доця" (ФОП Білиць Ігор Костянтинович, Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької)

Вистава "Доця"

Фестиваль-премія ГРА (GRA — Great Real Art) заснований Національною спілкою театральних діячів України. Проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. У ньому може взяти участь будь-який професійний театральний колектив будь-якої форми власності (державний, комунальний, приватний).

У 2022 році фестиваль-премія не проводився через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.