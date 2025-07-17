У Харкові росіяни поцілили в будівлю театру "Арабески" – згоріло все майно

У Харкові внаслідок російського обстрілу 16 липня повністю згоріло майно театру "Арабески", засновницею якого була Світлана Олешко , яка померла 20 грудня 2024 року.

Про це повідомили на сторінці театру.

"Після уходу Cвітлани Олешко ми з Тетяною Пилипчук думали, як почати з майного театру. Була ідея створити виставу, передати костюми до музею, щось віддати театральному факультету моєї альма-матер, але не склалося…" , – написали у Facebook.

У середу, 16 липня, внаслідок влучання російського "Шахеду" у будівлю згоріло все майно театру "Арабески": декорації вистави, ревізит, костюми, апаратура, сцени.

Театр "Арабески" був заснований на початку 90-х студентами театрального відділення Харківського інституту мистецтв і згуртував незалежних українських миців Харкова. Театральні експерименти "Арабесок" включали, зокрема, і повернення в обіг поезій авторів Розстріляного відродження та дисидентів після заборони цих творів радянською владою. Це були виставки "Кращого сонця ніде нема" у 1994 році за творами Василя Симоненка, "Шлях до загірної комуни" у 1993 році за творами Миколи Хвильового та ін.

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Як режисерка, Світлана поставила виставу "Червоний Елвіс" (2010) та "РАДІОШАНСОН: вісім історії про Юра Зойфера" (2007) за текстами Сергія Жадана, "ЧОРНОБІЛЬ™" Українсько – польсько – білоруський документальний спектакль (2006) та багато інших.

З 2008 року Театр займався продюсуванням гурту "Мертвий півень", вокаліст гурту Місько Барбара переїхав зі Львова до Харкова, щоб взяти участь у діяльності театру як актора.

Так вийшли альбоми "Мертвий півень. Made in Ю.А.", "Мертвий півень. Вибраний народом" та "Кримінальні сонети" (літературно-музичний проєкт за участі Юрія Андруховича).

Арабески під керівництвом Світлани Олешко також створили проєкт "Театротерапія як метод соціальної реабілітації" - постановку вистави професійними режисерами разом із засудженими в трьох колоніях (Харків, Львів).

У ніч на 16 липня армія РФ завдала щонайменше 17 ударів по Харкову. Попередньо, БпЛА типу "Герань-2". В ідомо про п'ятьох постраждалих у Київському районі та передмісті.