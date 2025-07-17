У Харкові росіяни поцілили в будівлю театру "Арабески" – згоріло все майно
У Харкові внаслідок російського обстрілу 16 липня повністю згоріло майно театру "Арабески", засновницею якого була Світлана Олешко, яка померла 20 грудня 2024 року.
Про це повідомили на сторінці театру.
"Після уходу Cвітлани Олешко ми з Тетяною Пилипчук думали, як почати з майного театру. Була ідея створити виставу, передати костюми до музею, щось віддати театральному факультету моєї альма-матер, але не склалося…" , – написали у Facebook.
У середу, 16 липня, внаслідок влучання російського "Шахеду" у будівлю згоріло все майно театру "Арабески": декорації вистави, ревізит, костюми, апаратура, сцени.
Театр "Арабески" був заснований на початку 90-х студентами театрального відділення Харківського інституту мистецтв і згуртував незалежних українських миців Харкова. Театральні експерименти "Арабесок" включали, зокрема, і повернення в обіг поезій авторів Розстріляного відродження та дисидентів після заборони цих творів радянською владою. Це були виставки "Кращого сонця ніде нема" у 1994 році за творами Василя Симоненка, "Шлях до загірної комуни" у 1993 році за творами Миколи Хвильового та ін.
Як режисерка, Світлана поставила виставу "Червоний Елвіс" (2010) та "РАДІОШАНСОН: вісім історії про Юра Зойфера" (2007) за текстами Сергія Жадана, "ЧОРНОБІЛЬ™" Українсько – польсько – білоруський документальний спектакль (2006) та багато інших.
З 2008 року Театр займався продюсуванням гурту "Мертвий півень", вокаліст гурту Місько Барбара переїхав зі Львова до Харкова, щоб взяти участь у діяльності театру як актора.
Так вийшли альбоми "Мертвий півень. Made in Ю.А.", "Мертвий півень. Вибраний народом" та "Кримінальні сонети" (літературно-музичний проєкт за участі Юрія Андруховича).
Арабески під керівництвом Світлани Олешко також створили проєкт "Театротерапія як метод соціальної реабілітації" - постановку вистави професійними режисерами разом із засудженими в трьох колоніях (Харків, Львів).
У ніч на 16 липня армія РФ завдала щонайменше 17 ударів по Харкову. Попередньо, БпЛА типу "Герань-2". Відомо про п'ятьох постраждалих у Київському районі та передмісті.