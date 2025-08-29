У Харкові встановили меморіальну дошку загиблій від російської ракети мисткині Ніці Кожушко

У Харкові відкрили меморіальну дошку мисткині Вероніці Кожушко. Вона загинула 30 серпня 2024 року від російської ракети. Їй було 18 років.

Про це повідомляє "Суспільне Харків".

Пам’ятну табличку відкрили у Немишлянському районі міста на стіні ліцею №181, де навчалася Ніка.

Виставка робіт Ніки Кожушко біля її школи на відкритті меморіальної дошки Суспільне Харків

"З 18 років, які були відпущені моїй донці, десять років вона провела в цій школі. Тому для мене це дуже важливо, щоб тут пам'ятали про неї. Їй дуже подобалася ця школа. Вона дуже маленька, дуже гарна. І керівництво школи вирішило зробити у бібліотеці школи окремий простір з картинами та портретами Ніки", – сказав Ігор Кожушко, батько Ніки.

РЕКЛАМА:

Він додав, що ця меморіальна табличка, як і виставки робіт Вероніки, які були упродовж року, а також премія "Генерація Ніки" допомагають зберегти пам’ять про художницю.

Меморіальна дошка на честь Ніки Кожушко Суспільне Харків

Вероніка Кожушко – художниця та поетка. Вона навчалася у Харківському національному університеті радіоелектроніки та була волонтеркою у Літературному музеї, брала активну участь у творчому житті Харкова.

18-річна мисткиня популяризувала українську культуру: розписувала шопери портретами українських письменників, малювала ілюстрації до рядків із віршів Сергія Жадана та Михайля Семенка.

У 2022 році один із її малюнків увійшов до збірки ілюстрацій для альбому Браяна Мея, гітариста Queen.

Унаслідок російського удару КАБами по Харкову 30 серпня Вероніка загинула.