Усі розділи
Підтримати УП

У Харкові встановили меморіальну дошку загиблій від російської ракети мисткині Ніці Кожушко

Дар'я Лобанок — 29 серпня, 18:09
У Харкові встановили меморіальну дошку загиблій від російської ракети мисткині Ніці Кожушко
Ліцей №181 у Харкові, де навчилася Ніка Кожушко
Суспільне Харків

У Харкові відкрили меморіальну дошку мисткині Вероніці Кожушко. Вона загинула 30 серпня 2024 року від російської ракети. Їй було 18 років.

Про це повідомляє "Суспільне Харків".

Пам’ятну табличку відкрили у Немишлянському районі міста на стіні ліцею №181, де навчалася Ніка.

Виставка робіт Ніки Кожушко біля її школи на відкритті меморіальної дошки
Виставка робіт Ніки Кожушко біля її школи на відкритті меморіальної дошки
Суспільне Харків

"З 18 років, які були відпущені моїй донці, десять років вона провела в цій школі. Тому для мене це дуже важливо, щоб тут пам'ятали про неї. Їй дуже подобалася ця школа. Вона дуже маленька, дуже гарна. І керівництво школи вирішило зробити у бібліотеці школи окремий простір з картинами та портретами Ніки", – сказав Ігор Кожушко, батько Ніки.

РЕКЛАМА:

Він додав, що ця меморіальна табличка, як і виставки робіт Вероніки, які були упродовж року, а також премія "Генерація Ніки" допомагають зберегти пам’ять про художницю.

Меморіальна дошка на честь Ніки Кожушко
Меморіальна дошка на честь Ніки Кожушко
Суспільне Харків

Вероніка Кожушко – художниця та поетка. Вона навчалася у Харківському національному університеті радіоелектроніки та була волонтеркою у Літературному музеї, брала активну участь у творчому житті Харкова.

18-річна мисткиня популяризувала українську культуру: розписувала шопери портретами українських письменників, малювала ілюстрації до рядків із віршів Сергія Жадана та Михайля Семенка.

У 2022 році один із її малюнків увійшов до збірки ілюстрацій для альбому Браяна Мея, гітариста Queen.

Унаслідок російського удару КАБами по Харкову 30 серпня Вероніка загинула. 

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp!
Читайте також :
У Харкові нагородили переможниць премії "Генерація Ніка"
Реклама:

Головне сьогодні