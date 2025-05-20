"ГУР: Код "Сікора". Ахтем Сеітаблаєв презентував тизер фільму про українську розвідку

У межах кіномаркету Marché du Film 78-го Каннського кінофестивалю режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв презентував перший тизер фільму "ГУР: Код "Сікора", який створили на основі реальних подій.

Про це повідомили в Державному агентстві з питань кіно.

У стрічці Сеітаблаєв виконує головну роль офіцера ГУР Міністерства оборони України, чия особиста трагедія переплітається з однією з найуспішніших операцій в історії спецслужб.

"Це історія сім'янина, офіцера спецслужби, особисте життя якого зруйнувала війна… Друзі допоможуть йому повернутися в стрій. Командир та молодша колега, розробити одну з найуспішніших операцій в історії спецслужб…І помститися ворогу", – сказав Ахтем Сеітаблаєв.

Прем’єра фільму запланована на 2026 рік.

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Ахтем Сеітаблаєв – актор, режисер та продюсер. На початку повномасштабного вторгнення приєднався до лав ЗСУ. Він походить з родини депортованих кримських татар.

Зрежисовані фільми Сеітаблаєвим – "Хайтарма", "Чужа молитва", "Кіборги", "Захар Беркут" мали неабиякий резонанс.

У його стрічці "Мирний-21", що вийшла у прокат в лютому 2023 року, можна побачити актора Павла Лі, якого на початку березня 2022-го вбили в Ірпені російські окупанти.