У Китаї штучний інтелект "виправив" гей-пару у фільмі жахів на гетеросексуальну

У Китаї використали штучний інтелект, щоб замінити гомосексуальну пару на гетеросексуальну в австралійській стрічці "Одне ціле". Це викликало негативну реакцію у глядачів.

Про це повідомляє BBC.

12 вересня у китайських кінотеатрах відбувся передпоказ фільму жахів "Одне ціле" австрійського режисера Майкла Шенкса. Головні ролі виконали актори Дейв Франко та Елісон Брі. Утім після того, як у соцмережах стали вірусними скриншоти оригінальних сцен, глядачі зрозуміли, що у китайському прокаті деякі сцени змінили.

Це стосувалося сцен сексу та оголеності. Зокрема в одному епізоді, де головний герой в душі додали пару, щоб приховати оголене тіло. Також змінили зображення гомосексуальної пари – обличчя одного чоловіка замінили на жіноче. Більше того у фільмі прибрали згадки про одностатеві стосунки.

У фільмі змінили обличчя головного героя на жіноче theguardian.com

Фільм мав вийти у прокат 19 серпня, однак досі не вийшов. Головний дистриб’ютор фільму компанія Neon розкритикувала китайського дистриб'ютора фільму Hishow та заявила, що "не схвалює несанкціонований монтаж і вимагає припини розповсюдження цієї зміненої версії".

У Китаї не вперше цензурують подібний контент. Зокрема у сцені оскароносного фільму "Оппенгеймер" за участю акторки Флоренс П'ю ШІ наклав чорну сукню на її оголене тіло.