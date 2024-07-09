У Києві невідомі зруйнували пам'ятник на могилі Миколи Міхновського

Невідомі зруйнували меморіальний знак на могилі політичного та громадського діяча, ідеолога українського самостійництва Миколи Міхновського на Байковому кладовищі в Києві.

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Про це повідомив у Facebook президент Історичного клубу "Холодний Яр" Роман Коваль.

"Вандалізм на Байковому. Зруйновано меморіальний знак на могилі ідейного засновника Української держави Миколи Міхновського. Це вже третій напад на місце пам'яті Миколи Міхновського", – зазначив він. І нагадав, що вандали вже руйнували пам'ятник у 2016 та 2018 роках.

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Коваль розповів, що пошкодження на могилі Міхновського помітили у понеділок, 8 липня, коли на кладовище прибули майстри. Вони мали впорядкувати місце пам'яті творця українського війська, стежку та місце навколо меморіального знаку. Втім, на місці поховання знаку не виявилося.

Чоловік звернувся до директора Байкового Валерія Печеного, але той заявив, що йому про це нічого не відомо: "Директора ця подія не обурила і не здивувала. Коли ми попросили поїхати з нами на місце вандалізму, він категорично відмовився. А ще він прохопився, що до нього місяців два чи три тому приходив хтось і скаржився, що біля могили його рідних ми поставили меморіальний знак. І він йому, бачте, заважає".

Такий вигляд пам'ятник мав раніше Roman Koval / Facebook

Президент клубу "Холодний Яр" також повідомив, що на місце події викликали поліцію. Правоохоронці відкрили провадження.

Зруйнований пам'ятник Миколі Міхновському Roman Koval / Facebook

УП.Культура зв'язалася з поліцією Києва, щоб уточнити, чи порушили провадження і за якою саме статтею. Поки що коментар представника правоохоронних органів не отримали.

На місце події викликали поліцію Roman Koval / Facebook

На випадок вандалізму відреагував народний депутат Ярослав Юрчишин. "Я вважаю, що займатися такими речами можуть або цинічні люди, які будь-що готові вкрасти заради наживи, або ненависники України, які знають про внесок Міхновського у створення незалежної держави. І хто б це не зробив, він чи вони мають відповісти за злочин", – зазначив нардеп.

Юрчишин додав, що звернеться до Офісу генерального прокурора щодо злочину та буде сприяти отриманню могилою Міхновського статусу пам'ятки. "Достойному українцеві – достойне вшанування його вчинків", – підкреслив він.

У 2008 році на могилі Міхновського встановили такий пам'ятник. Але його нівечили у 2016 та 2018 роках Тарас Дем'яненко / Wikipedia

Хто такий Микола Міхновський

Микола Міхновський – український політичний та громадський діяч кінця XIX-початку XX століття, ідеолог українського самостійництва, перший представник українського націоналізму, діяч Української Народної Республіки і організатор українського війська.

Міхновський був одним із популяризаторів словосполучень "козаки-українці" як самоназви представників українського народу та виступав за розпад Російської імперії і перетворення її на спільноту пов'язаних спільною історією країн і народів.

Микола Міхновський Український інтерес

На початку Першої світової війни перебував на фронті, хоча з ідейних міркувань не воював. Згодом перевівся до Києва, де сформулював ідею закласти підвалини майбутньої української армії. Міхновський вважав, що кожен українець у російській армії мав би вважати себе вояком майбутньої української армії. Почав реалізовувати цей план з початком Української революції 1917 року – і в березні створив і очолив товариство "Український військовий клуб імені гетьмана Павла Полуботка".

Міхновський є автором першого проєкту української Конституції 1905 року та праці "Самостійна Україна", в якій аргументується важливість здобуття Україною незалежності.