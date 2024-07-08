Чи можливе перепоховання Бандери та інших діячів ОУН на меморіальному військовому кладовищі

В Україні заговорили про можливість перепоховання на Національному меморіальному військовому кладовищі у Київській області провідників Організації українських націоналістів, зокрема Степана Бандери.

Зокрема, про таку перспективу розповів заступник директора держустанови "Національне військове меморіальне кладовище" Ярослав Старущенко в інтерв'ю "Главкому".

На запитання, чи зможуть на цвинтарі перепоховати Степана Бандеру і Євгена Коновальця, заступник директора НМВК відповів:

"У нас є такі наміри. Плануємо перенести останки тіла одного з представників ОУН-УПА на територію Національного меморіального військового кладовища.

Що стосується постаті Степана Бандери, то тут складніша ситуація. Його родичі, котрі переважно живуть за кордоном, побоюються, що могила може постраждати від потенційних вандалів. Зі свого боку, можу запевнити: цвинтар буде оснащений відеонаглядом, сигналізацією та охороною".

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Старущенко додав, що якщо родини видатних українців дадуть згоду на перепоховання, Україна зробить усе можливе, щоб забезпечити надійний захист могилам провідників ОУН-УПА.

Він також наголосив, що потрібно на законодавчому рівні закріпити механізм визначення осіб, які належать до категорії борців за незалежність України у XX столітті. Міністерство у справах ветеранів і Міністерство культури та інформаційної політики зараз напрацьовують ці алгоритми.

Що думають фахівці про можливі перепоховання діячів ОУН?

Ярослав Старущенко у коментарі "УП. Життя" деталізував, що ідея перепоховання діячів ОУН "на нульовій стадії" і про перемовини з родинами поки що не йдеться.

За його словами, це плани на майбутні десятиліття, а зараз головне – розпочати будівництво і перші поховання загиблих захисників на НМВК.

"Це все у наших амбіційних планах, можливо на наступні десятиліття. У деяких поховань спливає термін зберігання чи оплата їхніх могил, тому, можливо, по них будуть раніше ухвалені рішення. Але поки що офіційно ніяких рішень і зустрічей [щодо перепоховання].

Зараз головне – запустити об'єкт. [Перші поховання] мають бути в поточному році, якщо не буде ніякої протидії", – додав Старущенко.

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Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович також розповів “УП. Життя”, що уряд готує постанову, яка визначить порядок перепоховання видатних борців за незалежність України у ХХ ст. Але потрібно буде врахувати багато чинників, зокрема, чи згодні родини померлих на перепоховання.

"Це комплексне питання, кого можуть перепоховати і де це буде: на НМВК чи на майбутньому пантеоні, який буде створено в центрі Києва. Якщо говорити про перепоховання гетьмана Мазепи, видатних полководців, військових діячів – це одна історія. Якщо йдеться про видатних артистів, науковців, то вони не будуть поховані на НМВК, тому що вони не військові.

Чи говорять про перепоховання Бандери і Коновальця, про віднайдення могили і перепоховання Івана Мазепи? Так. Але навіть коли Кабмін затвердить порядок, має бути загальнонаціональний діалог", – сказав Дробович.

На думку очільника УІНП, для визначення переліку діячів, яких можна буде перепоховати на НМВК, важлива суспільна дискусія. Також важливо приділити особливу увагу експертній думці, щоб не було масового перепоховання з різних кладовищ світу.

"Є багато цвинтарів в Америці, де велика українська діаспора і де є родини, які ходять на цвинтарі, доглядають могили. Потрібно із суспільством правильно комунікувати і визначити, де треба робити ексгумацію, бо йдеться про останки людей. Не можна масово почати ексгумувати українців по всьому світу. Це має бути шанобливо до родин і до самих діячів", – наголошує Дробович.

Нагадаємо, за остаточним рішенням уряду, НМВК збудують не у столичній Биківні, а біля Південного цвинтаря у Гатненській громаді Фастівського району Київської області, поблизу села Мархалівка та Південного кладовища (Віта Поштова).

На створення Національного військово-меморіального кладовища виділили 515 мільйонів гривень. Проєкт уже пройшов держекспертизу, а наступним кроком буде тендер на будівництво. Попри невдоволення жителів Мархалівки, поховання захисників на НМВК планують почати уже цього року.

Постанова Кабміну від 23 лютого 2024 року №192 допускає перепоховання на території нового військового кладовища видатних борців за незалежність України у XX столітті. Раніше у держустанові "НМВК" також пояснили, кого з цивільних зможуть ховати на меморіальному військовому кладовищі.