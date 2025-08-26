У Києві незаконно придбали квартиру в письменницькому будинку "Роліт". Прокуратура подала в суд

У Києві подільська окружна прокуратура звернулася до Шевченківського районного суду з вимогою повернути незаконно продану квартиру в будинку "Роліт" у власність територіальної громади.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Йдеться про квартиру, де мешкав український письменник і драматург Анатолій Шиян. Окрім письменника, там проживала його родина, зокрема онука та правнук.

За даними слідства, новий власник придбав цю квартиру незаконно. Він уклав договір купівлі-продажу з людиною, яка не була законним власником, оскільки житло ніколи не приватизовували, а право власності на квартиру не було зареєстровано.

Прокуратура також встановила, що нотаріус, який засвідчив цей договір, раніше був позбавлений права на зайняття нотаріальною діяльністю за систематичні порушення закону.

Наразі суд наклав арешт на квартиру із забороною будь-яких дій з нею.

"Це унікальна архітектурна та культурна пам’ятка – будинок письменників і літераторів "Роліт", зведений у 1934 році. Будинок був осередком творчого життя столиці та домівкою для видатних українських митців: Остапа Вишні, Олеся Гончара, Максима Рильського, Павла Тичини, Володимира Сосюри, Михайла Стельмаха", – пише пресслужба.

"Роліт", тобто будинок робітників літератури, розміщений на перетині вулиць Михайла Коцюбинського і Богдана Хмельницького.

Авторами архітектурного проєкту в стилі конструктивізму стали Василь Кричевський, один із засновників Української академії мистецтв, і його учень – архітектор Петро Костирко.

У 1930-50-ті року тут репресували 36 жильців.