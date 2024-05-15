У Києві перенесуть мурал із Залужним, відкритий кілька днів тому

У Києві перенесуть мурал з портретом колишнього головнокомандувача Валерія Залужного. Його відкрили лише кілька днів тому – на початку травня.

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Керівниця проєкту Євгенія Фуллен у своєму Facebook повідомила, що мурал розміром понад 120 квадратних метрів розмістять з іншого боку будівлі Святошинського дитячого будинку-інтернату по вул. Котельникова, 51.

Фуллен пояснила, що стінопис, створений художником Євгенієм Кучером, перенесуть через те, що багато охочих сфотографуватися із портретом Залужного перелізали через паркан.

Мурал знаходиться за парканом Eugenia Fullen

"Друзі, з муралом Залужного все добре! Ми розмістимо його з іншого боку фасаду задля того, щоб всі бажаючі могли зробити фото на фоні муралу і не перелазити через паркан! Вирішили це по причині того, щоб перш за все не травмувати дітей, оскільки наплив бажаючих сфоткати дуже великий, але це ж закритий заклад!" – написала художниця та керівниця проєкту муралу із Залужним.

Фуллен попросила тих, хто хоче зробити знімок, припинити перелазити через паркан, адже його незабаром перенесуть на частину будівлі з вільним доступом.

Мурал із зображенням ексголовнокомандувача презентували 1 травня цього року. Художник Євгеній Кучер створив цю роботу за 13 годин. В результаті вийшло найбільше в Україні зображення Залужного. Тож автори зареєстрували мурал у Національному реєстрі рекордів України.

Фуллен внесла мурал із Залужним в реєстр рекордів Eugenia Fullen

Хто така Євгенія Фуллен?

Євгенія Фуллен – художниця, авторка низки скандальних київських стінописів.

Наприкінці минулого року художниця створила у публічному просторі кілька робіт, чим викликала критику захисників культурної спадщини, столичних депутатів та громадськості. У вересні 2023 року вона почала малювати мурал на історичній будівлі 1903 року за адресою Січових Стрільців, 31. Тоді місцеві жителі обурилися через зображення та викликали поліцію. На фрагменті, який Фуллен встигла намалювати, зображена пара, а також пелікан з пташеням.

Мурал на вулиці Січових Стрільців, 31

Роботи не погоджували з Департаментом охорони культурної спадщини Києва. Також Фуллен не мала жодного дозволу від Шевченківської районної адміністрації, повідомляла депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба.

Тоді міськрада зобов'язала Фуллен за власний кошт замалювати мурал.

Однак, поки петиція про призупинення створення нових муралів у Києві збирала голоси та очікувала на розгляд Комісії з питань збереження та захисту культурної спадщини, художниця почала малювати мурал на київській модерністській будівлі українського архітектора Едуарда Більського – Хореографічній школі №1. Тут вона нібито зобразила героїв твору Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері": пари над прірвою на фоні фігури в ковпаку.

Мурал на фасаді Хореографічної школи №1 Дмитро Соловйов

Також на початку жовтня Фуллен створила ще один свій мурал на будинку управління Святошинської РДА по вул. Якуба Коласа, 6А. Там зображена шахова дошка, на ній жінка, а перед нею лицар на колінах.

Мурал на Святошинській РДА

В кінці листопада 2023 року Київрада ввела тимчасову заборону на створення муралів. Обмеження пообіцяли зняти тоді, коли буде створено прозорий та відкритий механізм погодження ескізів.