У Софії Київській розпочався восьмий фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage

У четвер, 14 серпня, у Києві розпочався 8-й фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage. Подія відбувається на території Софії Київської й триватиме до 17 серпня.

Темою фестивалю є гасло "Серце Європи б’ється в Україні".

На фестивалі покажуть виставку сучасних українських митців, фотовиставку Сергія Михальчука, культурно-дослідницькі проєкти, а також музичну програму.

"Українська музика завжди існувала у поліфонії європейських голосів, і цей діалог мав би бути безперервним. Проте імперські руйнування знову і знову переривали тяглість, нищили інтелігенцію, стирали пам’ять. Відлуння лишалося навіть тоді, коли сам голос змушували замовкнути. Сьогодні важливо навчитися чути ці голоси минулого й усвідомити глибоку єдність України з європейською культурою", – пояснює одна з організаторок фестивалю Любов Морозова.

Зокрема, в музичній програмі фестивалю можна буде почути:

Симфонічний концерт-презентація виконання творів десятків забутих та репресованих українських композиторів.

Фортепіанні твори Бориса Яновського та Костянтина Шиповича.

Програма, присвячена творчості Лео Орнштейна – американського композитора єврейського походження, який народився в Україні.

Концерт музики сучасного композитора та співзасновника Opera Aperta Романа Григоріва

Концерт з виконанням творів Валентина Сильвестрова, Святослава Луньова, Любави Сидоренко та Максима Шалигіна

"Пісні Одіссея" для дзвонів, карильйону та електроніки Алли Загайкевич

Кураторський проєкт "Купання в малині" композитора, піаніста, лектора і пастира молодого покоління творчаків Олексія Шмурака

Фестиваль високого мистецтва BouquetKyivStage заснований у 2018 році. Він відбувається щороку на території національного заповідника "Софія Київська" та закордоном. Музичні події відбуватимуться у саду, самій будівлі собору та на спеціальній сцені.