У Києві відбудеться третій фестиваль квір-кіно Sunny Bunny

З 18 по 25 квітня у Києві відбудеться третій фестиваль ЛГБТКІА+ кіно Sunny Bunny. Програму заходів оприлюднять на початку квітня.

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Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно.

Організатори кінофестивалю традиційно дарують сто безкоштовних абонементів українським військовим на знак подяки за можливість проводити культурні події. У дні проведення фестивалю військовослужбовці можуть підійти до стійки акредитації в кінотеатрі "Жовтень", показати документ, що підтверджує службу в ЗСУ та забрати абонемент.

Почесними гостями церемонії нагородження у 2024 році стали представники організації "Військові ЛГБТКІА+" Артем Гвоздков

"Фестиваль, заснований під час повномасштабної війни, може проводитися саме завдяки героїчному українському війську. Тож після популярності нашого торішнього нововведення ми продовжуємо й цього року надавати безкоштовні абонементи для військових, охочих відкривати для себе багатство квір-кіно", – сказав директор кінофестивалю Богдан Жук.

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Водночас абонементи для усіх інших вже є у продажі.

Про фестиваль квір-кіно

Раніше проєкт був частиною міжнародного кінофестивалю "Молодість", проте з 2023 став окремим заходом. Торік подія тривала з 19 по 26 квітня. До програми увійшло 60 фільмів з 35 країн світу. Упродовж усього фестивалю відбувалися спеціальні покази, панельні дискусії обговорення.

Раніше проєкт був частиною кінофестивалю "Молодість". Кінофестиваль "Молодість"

В останній день фестивалю відбулася церемонія нагородження переможців другого фестивалю квір-кіно SUNNY BUNNY-2024. Почесними гостями події стали представники організації "Військові ЛГБТКІА+".