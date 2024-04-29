Оголосили переможців другого фестивалю квір-кіно Sunny Bunny

26 квітня у київському кінотеатрі "Жовтень" відбулася церемонія нагородження переможців другого фестивалю квір-кіно SUNNY BUNNY-2024, повідомляє пресслужба фестивалю.

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До цьогорічної програми увійшло 60 фільмів з 35 країн світу, які були представлені у 8 програмах. Крім конкурсу, впродовж усього фестивалю відбувалися спеціальні покази, панельні дискусії обговорення.

Для військових у 2024 році оголосили безкоштовний вхід, а почесними гостями церемонії стали представники організації "Військові ЛГБТКІА+".

Почесними гостями церемонії стали представники організації "Військові ЛГБТКІА+" Артем Гвоздков

"Мені дуже приємно, що сьогодні я знаходжуся серед таких людей, і що я можу представляти спільноту ЛҐБТКІА+ військових. Бо говорити про нас дуже важливо. Ми існуємо, і ми також боремося за свої та ваші права", — звернувся зі сцени учасник "Військові ЛГБТКІА+" Павло Лагойда.

Перелік усіх переможців:

Найкращий фільм Міжнародного конкурсу повнометражних фільмів – "Вся ця тиша" режисера Дієґо дель Ріо (Мексика, 2023). Спецвідзнака Міжнародного конкурсу повнометражних фільмів – " Еґґгед і Твінкі" режисерки Сари Камбі Голланд (США, 2023). Найкращий фільм міжнародного конкурсу короткометражних фільмів – " Ділдотектоніка" режисер_ки Томаша Паули Маркеш (Португалія, 2023). Спецвідзнака Міжнародного конкурсу короткометражних фільмів – " Болеро" режисера Нанс Лаборд-Журда (Франція, 2023) Приз глядацьких симпатій отримав конкурсний фільм "І ось прийшла любов" режисерки Катель Кіллевере (Франція, Бельгія, 2023).



Дехто з переможців не зміг бути присутнім на церемонії Артем Гвоздков

Також вперше на фестивалі SUNNY BUNNY працювало журі Спілки кінокритиків України (СКУ): Оксана Волошенюк, голова правління Спілки та історикиня кіно, кінокритик і фестивальний відбірник Олександр Гусєв та кінокритик і продюсер Валерій Мирний.

Диплом за найкращий фільм Міжнародного конкурсу повнометражних фільмів від журі Спілки Кінокритиків України отримав "Перехід" Левана Акіна.

Левана Акіна. Cпеціальною відзнакою було відзначено фільм "Вся ця тиша" Дієґо дель Ріо.

Також журі кінокритиків України оцінювали українську короткометражну програму квір-фільмів. Диплом у цій категорії отримала стрічка "Крим" режисерки Катерини Храмцової.

Крім того, був оголошений переможець першого в Україні пітчингу фільмів короткого метру на ЛГБТКІА+ тематику, який отримає 80 тис. гривень від спонсора фестивалю:

Найкращим кінопроєктом став "Серпанок" , режисера Юри Катинського.

, режисера Юри Катинського. Спецвідзнаку отримали фільми "Історія", режисера Вадима Мочалова і "Лоно" Альони Шилової

Переможці міжнародної програми отримали грошову нагороду в розмірі 2000 доларів.

Команда фільму "Серпанок" отримала спеціальну нагороду від спонсорів премії Артем Гвоздков

Фестиваль відбувся за фінансової підтримки Державного агентства України з питань кіно, Міжнародного фонду «Відродження», Європейського Союзу, Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні, Jägermeister, Української продуктової IT-компанії appflame, Міжнародної організації Outright International, Українсько-данського молодіжного дому.

Фестиваль пройшов за підтримки посольства Італійської Республіки в Україні, посольства королівства Іспанія, посольства Аргентини, Італійського інституту культури в Україні, Французького інституту в Києві, Чеського центру в Києві.

Про фестиваль Sunny Bunny

Фестиваль ЛҐБТКІА+ кіно Sunny Bunny до 2023 року існував як однойменна програма київського кінофестивалю "Молодість".

Минулоріч вперше пройшов у форматі окремого фестивалю. Цього року фестиваль Sunny Bunny проходив вдруге. Подія тривала з 19 по 26 квітня.