Оголосили переможців другого фестивалю квір-кіно Sunny Bunny
26 квітня у київському кінотеатрі "Жовтень" відбулася церемонія нагородження переможців другого фестивалю квір-кіно SUNNY BUNNY-2024, повідомляє пресслужба фестивалю.
До цьогорічної програми увійшло 60 фільмів з 35 країн світу, які були представлені у 8 програмах. Крім конкурсу, впродовж усього фестивалю відбувалися спеціальні покази, панельні дискусії обговорення.
Для військових у 2024 році оголосили безкоштовний вхід, а почесними гостями церемонії стали представники організації "Військові ЛГБТКІА+".
"Мені дуже приємно, що сьогодні я знаходжуся серед таких людей, і що я можу представляти спільноту ЛҐБТКІА+ військових. Бо говорити про нас дуже важливо. Ми існуємо, і ми також боремося за свої та ваші права", — звернувся зі сцени учасник "Військові ЛГБТКІА+" Павло Лагойда.
Перелік усіх переможців:
- Найкращий фільм Міжнародного конкурсу повнометражних фільмів – "Вся ця тиша" режисера Дієґо дель Ріо (Мексика, 2023).
- Спецвідзнака Міжнародного конкурсу повнометражних фільмів – "Еґґгед і Твінкі" режисерки Сари Камбі Голланд (США, 2023).
- Найкращий фільм міжнародного конкурсу короткометражних фільмів – "Ділдотектоніка" режисер_ки Томаша Паули Маркеш (Португалія, 2023).
- Спецвідзнака Міжнародного конкурсу короткометражних фільмів – "Болеро" режисера Нанс Лаборд-Журда (Франція, 2023)
- Приз глядацьких симпатій отримав конкурсний фільм "І ось прийшла любов" режисерки Катель Кіллевере (Франція, Бельгія, 2023).
Також вперше на фестивалі SUNNY BUNNY працювало журі Спілки кінокритиків України (СКУ): Оксана Волошенюк, голова правління Спілки та історикиня кіно, кінокритик і фестивальний відбірник Олександр Гусєв та кінокритик і продюсер Валерій Мирний.
- Диплом за найкращий фільм Міжнародного конкурсу повнометражних фільмів від журі Спілки Кінокритиків України отримав "Перехід" Левана Акіна.
- Cпеціальною відзнакою було відзначено фільм "Вся ця тиша" Дієґо дель Ріо.
Також журі кінокритиків України оцінювали українську короткометражну програму квір-фільмів. Диплом у цій категорії отримала стрічка "Крим" режисерки Катерини Храмцової.
Крім того, був оголошений переможець першого в Україні пітчингу фільмів короткого метру на ЛГБТКІА+ тематику, який отримає 80 тис. гривень від спонсора фестивалю:
- Найкращим кінопроєктом став "Серпанок", режисера Юри Катинського.
- Спецвідзнаку отримали фільми "Історія", режисера Вадима Мочалова і "Лоно" Альони Шилової
Переможці міжнародної програми отримали грошову нагороду в розмірі 2000 доларів.
Фестиваль відбувся за фінансової підтримки Державного агентства України з питань кіно, Міжнародного фонду «Відродження», Європейського Союзу, Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні, Jägermeister, Української продуктової IT-компанії appflame, Міжнародної організації Outright International, Українсько-данського молодіжного дому.
Фестиваль пройшов за підтримки посольства Італійської Республіки в Україні, посольства королівства Іспанія, посольства Аргентини, Італійського інституту культури в Україні, Французького інституту в Києві, Чеського центру в Києві.
Про фестиваль Sunny Bunny
Фестиваль ЛҐБТКІА+ кіно Sunny Bunny до 2023 року існував як однойменна програма київського кінофестивалю "Молодість".
Минулоріч вперше пройшов у форматі окремого фестивалю. Цього року фестиваль Sunny Bunny проходив вдруге. Подія тривала з 19 по 26 квітня.