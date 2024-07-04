У Києві відкрили виставку врятованого від окупантів "скіфського золота"

У Скарбниці Національного музею історії України відкрили виставку "Скарби Криму. Повернення". В експозиції – "скіфське золото", врятоване міжнародними судами від російських окупантів півострова.

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На виставці представлено 565 експонатів із чотирьох кримських музеїв – Бахчисарайського історико-культурного заповідника, Центрального музею Тавриди (Сімферополь), Керченського державного історико-культурного заповідника та Національного заповідника Херсонес Таврійський (Севастополь). Це давньогрецькі, давньоримські, пізньоскіфські, сарматські, гунські й готські речі, знайдені у 19-21 ст. під час археологічних досліджень Криму.

Олена Зеленська / Telegram

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Коли Росія окупувала Крим, артефакти знаходилися в Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі. Там проходила виставка "Крим: золото й таємниці Чорного моря". Росіяни намагалися добитися повернення "скіфського золота" до окупованого ними півострова. Втім, у червні 2023 року Верховний суд Нідерландів поставив крапку в цьому історичному рішенні й підтвердив необхідність повернення артефактів Україні.

Олена Зеленська / Telegram

Крім того, нинішня виставка також розповідає про розграбування росіянами археологічної спадщини Криму. Експозицію скіфського золота можна буде подивитися у стінах Скарбниці до остаточної деокупації Криму. Після неї колекцію перемістять на територію півострова.

Олена Зеленська / Telegram

У відкритті виставки "Скарби Криму. Повернення" взяла участь дружина президента Олена Зеленська, в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, директор Національного музею історії України Федір Андрощук та інші гості. Для відвідувачів виставка запрацює вже завтра, 5 липня.

Олена Зеленська / Telegram

Дружина президента зізналася, що вже мала нагоду побачити деякі предмети з експозиції: "У лютому цього року, показуючи музеї Києва чоловіку Прем’єр-міністерки Данії Бо Тенгбергу. Прикраси пізньоскіфського та гунського часу, бронзовий посуд римської доби, китайські предмети I тисячоліття до нашої ери тоді щойно повернулися з Нідерландів і оформлювалися в експозицію".

Олена Зеленська / Telegram

Як зазначила Зеленська, відкрита нині експозиція демонструє 10 довгих років судів та блискучої роботи українських та іноземних юристів, музейників та дипломатів. "Запрошую всіх подивитися на наш видатний спадок. Бо справжні національні скарби – не те, що десь сховане чи привласнене. Це те, що доступне людям і збагачує розмаїттям навіть не одну державу, а цілий світ. Вірю: так само, як ці скарби, повернеться додому й Крим, щоб бути частиною вільного світу. І тоді скіфське золото повернеться вже до кримських музеїв", - додала вона.

Олена Зеленська / Telegram

Як повертали "скіфське золото"

У 2013 у Боннському державному музеї LVR-Landes відкрили виставку "Крим: золото й таємниці Чорного моря" (De Krim. Goud en geheimen van de Zwarte Zee). Її створив Український Інститут археології НАН у співпраці з Інститутом прадавньої історії Боннського університету. Для виставки надали свої колекції столичний Музей історії України та чотири кримські музеї: Національний заповідник "Херсонес Таврійський" (Севастополь), Центральний музей Тавриди (Сімферополь), Бахчисарайський історико-культурний заповідник та Керченський історико-археологічний заповідник.

У січні 2014 року виставку спакували і перевезли з Бонна до Амстердама в приватний музей Алларда Пірсона, де виставка тривала з лютого по серпень 2014 року. В лютому 2014 року Росія почала окупацію Криму. І в той час як предмети з колекції Національного музею історії України повернулися до Києва після завершення виставки, щодо цінностей з кримських музеїв постало питання: куди надсилати експонати – до Києва, чи в окупований Крим.

Афіша виставки у Музеї Алларда Пірсона Arthur / Flickr

У грудні 2016 року суд в Амстердамі постановив передати кримські скарби Україні відповідно до Закону про спадщину. Однак кримські музеї, що перебували в російській окупації, почали процес оскарження рішення. Апеляційний суд Амстердама також вирішив задовольнити позов про передачу кримських артефактів державі Україна.

Остаточне рішення виніс 9 червня 2023 року Верховний суд Нідерландів. Він відхилив касаційну скаргу кримських музеїв і залишив без змін апеляційне рішення. За ним Україна мала виплатити Музею Алларда Пірсона 111689 євро з нарахуванням відсотків за весь час збереження колекцій кримських музеїв. Але зрештою Музей Алларда Пірсона скасував борг України.

Наприкінці листопада 2023 року Музей Алларда Пірсона передав Національному музею історії України артефакти з чотирьох музеїв Криму.

🇺🇦🛃 Митниця розпочала митне оформлення «Скіфського золота»



Наразі вантажівка з 2,7 т культурних цінностей, відомих під назвою «Скіфське золото» вʼїхала на територію Києво-Печерської Лаври, де в Скарбниці Національного музею України митники зроблять ідентифікацію скарбів pic.twitter.com/6WWKGxyNlb — Державна митна служба України (@UkraineCustoms) November 27, 2023

У лютому цього року окупаційна влада Криму зробила нову спробу заволодіти "скіфським золотом": подали позов до Європейського суду з прав людини. В ньому вони оскаржують попереднє рішення та наполягають, що ця справа порушує права музеїв.