У Кривому Розі демонтували пам’ятники Пушкіну та Лермонтову

Раніше пам'ятники російським поетам стояли на вулиці Гірничих інженерів та проспекті Центральному

У Центрально-Міському районі Кривого Рогу демонтували пам’ятники представникам російської культури – поетам Олександру Пушкіну та Михайлу Лермонтову.

Про це повідомили в місцевих виданнях "Свої. Кривий Ріг" та "На часі".

Фото: "На часі" Фото: "Свої. Кривий Ріг" Фото: "Свої. Кривий Ріг" Фото: "На часі"

Раніше постаменти російським діячам культури були розташовані на проспекті Центральному та вулиці Гірничих інженерів.

Крім них у Кривому Розі досі є пам’ятники російському публіцисту Льву Толстому та воїнам-інтернаціоналістам.

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На початку 2024 року в місті в рамках декомунізації змінили назви 260 вулиць, інформувало "Суспільне. Дніпро". Нові назви обирала спеціальна комісія, до складу якої ввійшли посадовці, краєзнавці, історики педагоги та представники громадськості.

Деякі топоніми отримали назви на честь військовослужбовців з Кривого Рогу, видатних українських постатей та військових частин і формувань. Деяким вулицям повернули їхні історичні назви.

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У липні Дніпропетровська обласна рада ухвалила рішення про перейменування ще 130 вулиць, скверу, площі та станції швидкісного трамваю в Кривому Розі. Назви змінили майдан 30-річчя Перемоги, вулиці Співдружності, 50-річчя Перемоги та інші.

Нагадаємо, раніше мер Одеси Геннадій Труханов та очільник Дніпра Борис Філатов виступили проти перейменування топонімів згідно із законом про деколонізацію.

Тоді Труханов обурився рішенням про виконання вимог закону, зокрема ініціативою змінити назви вулиці Пушкінська.

"Виходячи з логіки "деколонізаторів", ми маємо відмовитись від всього того, що зробило Одесу світовим брендом. Говорячи простою мовою – це "обнуляє" наше місто", – сказав міський голова Одеси.