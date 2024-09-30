В Одесі на пам'ятник Пушкіну одягли рожевий пакет

У понеділок, 30 вересня, зранку в Одесі погруддя російського поета Олександра Пушкіна, що на Приморському бульварі, активісти прикрили рожевим пакетом. Водночас в іншій частині міста, біля будівлі обласної адміністрації на бульварі Шевченка, зібралися противники деколонізації.

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Пікет захисників Пушкіна та інших деколонізованих персоналій організував одеський журналіст Леонід Штекель, повідомляє місцеве видання "Думська".

Він розповів, що противники перейменування одеських топонімів та знесення радянських та імперських пам'ятників намагаються відстояти їх усіма способами: "Ми писали петицію Кіперу, Ющенку відправили. Не знаю, чи закінчили петицію в ЮНЕСКО, про те, що це пам'ятка історії Одеси".

Одеські противники перейменувань "Думська"

Втім, заступниця директора департаменту культури, національностей, релігій та охорони пам'яток ОВА Ярослава Рєзнікова, яка вийшла до учасників акції, зазначила, що процес деколонізації в Одесі відбуватиметься відповідно до закону.

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"Є закон про деколонізацію, ми його виконуємо, причому у форматі діалогу. Ніхто не викреслює цих особистостей з історії, працюють бібліотеки, книжкові магазини, можна вивчати їхню творчість", – сказала чиновниця.

Тим часом на Приморському бульварі, біля пам'ятника Пушкіну, зібралися одесити, що наполягають на перейменуваннях. Активісти вдягли на погруддя рожевий поліетиленовий пакет, який нібито символізує презерватив.

"Цією мистецькою акцією ми хочемо наголосити на необхідності прибирання всіх імперських та радянських символів, що сторіччями отруюють нашу країну. Прибрати та не дати їм розмножитись, – пояснили організатори свою акцію. – У квітні 1991 року чеський митець Давид Черні розфарбував радянський танк у Празі в рожевий колір. Після того Радянський Союз вивів свої війська з Чехословаччини. Ми сподіваємося на остаточне знищення уламків імперії в серцях і на площах".

На одеське погруддя Пушкіна одягли пакет "Думська"

Кілька днів тому, 28 вересня, одеські активісти демонтували барельєфи із зображенням Леніна та медалі "Золота зірка" з пам'ятника "Крила перемоги" на площі 10 Квітня. Це вдалося з третьої спроби – у дві попередні їм завадила поліція.

Як одеський Пушкін уникає деколонізації

В Одесі довгий час тривали дискусії довкола зносу пам'ятника Пушкіну. Він був встановлений на кошти міських жителів у 1887-1889 роках на Приморському бульварі.

Після початку повномасштабного вторгнення частина жителів міста та активісти вимагали від знести пам'ятник. Але місцева влада, зокрема, мер Геннадій Труханов був проти.

"Сьогодні приходять якісь делегації європейські, європейські туристи, – вони знають, хто такий Пушкін, і кажуть, що він був, працював, написав якісь твори свої", – казав Труханов у нещодавньому інтерв'ю УП.

У листопаді 2023 року Одеська історико-топонімічна комісія запропонувала провести вибіркову деколонізацію – знести шість радянських та імперських пам'ятників, на трьох прибрати з табличок слово "російський", а пам'ятники Пушкіну і Воронцову взагалі залишити.

10 листопада Кабінет міністрів позбавив пам'ятники Пушкіну та Воронцову в Одесі статусу нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення. Таким чином, місцева влада отримала дозвіл їх демонтувати.

18 листопада 2023 року одеський художник Ярослав Войцеховський облив фарбою пам'ятник Пушкіну. Поліцейські склали на нього два протоколи про дрібне хуліганство та порушення правил благоустрою.

24 серпня цього року на пам'ятник Пушкіну повісили таблички "Окупант", "Йому тут не місце" та "Хочу в музей до Каті".

У вересні цього року очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну в Одесі таки знесуть.

24 вересня виконавчий комітет Одеської міської ради опублікував перелік з 19 архітектурних пам'яток, які планують демонтувати найближчим часом. Серед них об'єкти, які містять символіку російської імперської політики.