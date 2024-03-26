Відомий український режисер очолить Театр Корифеїв у Кропивницькому

Тимчасовим директором-художнім керівником театру імені Марка Кропивницького став український режисер Євген Лавренчук.

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В коментарі для УП.Культура Євген Лавренчук розповів, що співпраця з театром Кропивницького розпочалася із запрошення від його наразі колишнього керівника Сергія Корнієнка. Він запропонував Лавренчуку поставити в Театрі Корифеїв виставу.

"Я маю таку пристрасть – бачачи театральний організм, одразу починаю аудит, як творчий так і маркетингово-менеджерський. Для Сергія я розписав стратегію розвитку театру на 4 роки вперед і вона йому дуже сподобалась. Він представив її працівникам, своїм заступникам і також про неї дізналися в адміністрації обласної ради", – розповів Лавренчук.

Київський режисер Сергій Корнієнко очолював Театр Корифеїв у Кропивницькому з вересня 2023 року.

Театральні тренінги Лавренчука в Театрі Корифеїв Євген Лавренчук

Причиною для зміни директора стала ухвала слідчого судді, який відсторонив художнього керівника Театру Сергія Корнієнка. Його підозрюють у хабарництві, досі триває досудове розслідування. Як повідомляло Суспільне, чоловік хотів найняти до театру графічного дизайнера за 3,5 тисячі доларів. Сам Корнієнко наголосив, що його підставили, а конфлікт “пов’язаний з політикою”.

Розпорядження про призначення Євгена Лавренчука виконувачем обов’язків директора Театру підписав голова Кіровоградської обласної ради Юрій Дрозд. У ньому йдеться, що Лавренчук заступив на посаду з 22 березня 2024 року по 14 травня 2024 року включно.



Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Марка Кропивницького Центральноукраїнське бюро новин

Після затримання Сергія Корнієнка Лавренчука покликали на зустріч до Кропивницької облради, де той отримав пропозицію очолити Театр Корифеїв за рекомендацією того ж Корнієнка.

"Це не входить в суперечку з діяльністю Сергія і що зараз буде щось нове. Скоріше, це логічне й органічне продовження співпраці, яку ми почали як з режисером-постановником", – додав Євген Лавренчук.

Театральні тренінги Лавренчука в Театрі Корифеїв Євген Лавренчук

Коментуючи затримання колеги, Лавренчук наголосив, що це була "постановочна акція".

Серед найперших кроків на новій посаді Євген Лавренчук назвав створення режисерської колегії. За його словами, дорадчий орган буде працювати над репертуаром, створювати концепції на місяці вперед, а також розробляти напрямки і стилізацію театрального сезону. Режисер зазначив, що вже розпочалась робота над концепціями, проте, поки не визначать конкретне позиціонування для аудиторії, не розголошуватиме деталі.

Театр Корифеїв – один з перших професійниї театрів України. Його засновником у 1882 році став драматург та режисер Марко Кропивницький, а справу продовжував Микола Садовський. Від початку до трупи доєднались Іван Карпенко-Карий, Микола Садовський, Михайло Старицький, Марія Заньковецька. Театр Корифеїв співпрацював з українськими композиторами: Петром Ніщинським, Кирилом Стеценком та Миколою Лисенком.

Театр в Кропивницькому працює до сьогодні як обласний музично-драматичний театр. В ньому ставлять вистави за п'єсами засновників-корифеїв та інших українських та закордонних драматургів.

Хто такий Євген Лавренчук

Новий тимчасовий художній керівник театру Євген Лавренчук є театральним режисером, продюсером та менеджером. Він поставив понад 30 театральних вистав. З 2021 року має звання Заслуженого артиста України, також отримав відзнаки за заслуги перед культурою Польщі та Ізраїлю.

Режисер отримав низку нагород в Україні: премія Леся Курбаса за оперну постановку “Травіата” Джузеппе Верді, переможець Всеукраїнського театрального фестивалю-премії “ГРА” за той самий твір, був номінований на Шевченківську премію у 2021 році.

З 2018 по 2020 очолював Одеський національний академічний театр опери та балету. У 2021 році керівництво театру розірвало співпрацю з режисером, з чим той був категорично не згоден. На його захист виступив Національний комітет Шевченківської премії. Тоді представники премії зазначили, що на адресу комітету надходять підозрілі листи з проханням не нагороджувати Лавренчука.

Натомість керівництво Одеської опери повідомляло, що Український культурний фонд подав у 2020 році позов проти благодійної організації режисера "Благoдійний фoнд Oдеськoї націoнальнoї oпери".

Від нього вимагали повернути близько 700 тисяч гривень за нереалізований проєкт інклюзивного хору та оркестру. Згодом Лавренчук уклав угоду з УКФ про поступове повернення коштів.





Євген Лавренчук FACEBOOK/ПЕРША УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ТЕАТРУ І КІНО

Після того випадку Лавренчук зняв свою кандидатуру на посаду головного режисера і не продовжував контракт з установою.

Профільну освіту здобував в Російській академії театрального мистецтва у Москві, проходив там курси з підвищення кваліфікації у режисурі. Співпрацював там із відомим російським режисером українського походження Романом Віктюком.

У 2002 році Лавренчук створив "Польський театр в Москві". Після російського вторгнення в Крим у 2014 році та початку війни на Сході України режисер виїхав з Росії, а політику РФ назвав "злочинною". Театр припинив свою діяльність у 2015 році.

Євгена Лавренчука затримали в Італії за запитом Росії на екстрадицію у 2021 році. Нібито він проводив фінансові махінації на суму 4 мільйонів рублів в той час, коли працював у країні. На його підтримку стали українські митці, також долучилися дипломати та політики. У березні 2022 року апеляційний суд Неаполя відхилив запит РФ через політичний характер звинувачень і прибрав режисера зі списків Інтерполу.

