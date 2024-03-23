Український диригент Кирило Карабиць отримав орден від короля Британії

Українського диригента Кирила Карабиця нагородили почесним орденом від короля Великої Британії (Honorary OBE) за просування української музики.

Він отримав нагороду від Його Величності 21 березня "за заслуги в музичній галузі та популяризацію симфонічних творів з України та Східної Європи", повідомляє Борнмутський симфонічний оркестр, а також Opera Wire.



Кирило Карабиць – киянин, який з 2009 року є головним диригентом Борнмутського симфонічного оркестру на південному заході Англії.

У жовтні цього року завершиться 15-річне перебування на цій посаді, і він стане художнім керівником проєкту "Голоси зі Сходу".

За 15 років, що Карабиць очолює Борнмутський симфонічний оркестр, він виконав понад 60 творів зі Східної Європи та Центральної Азії.

Зокрема, його серія "Голоси зі Сходу" включає твори з Вірменії, Азербайджану, Грузії, Македонії, Польщі, Туркменістану та України.

"Я глибоко вдячний за цю почесну нагороду за подорож, яку я мав честь розділити з музикантами і слухачами Борнмутського симфонічного оркестру протягом останніх 15 років – я глибоко пишаюся тим, чого ми досягли разом", – сказав Карабиць.

Він додав, що з нетерпінням чекає можливості виступити у Брістолі, Пулі та Лондоні цієї весни.

Про нагороду також висловився Дугі Скарф, генеральний директор Борнмутського симфонічного оркестру.

"Ми дуже раді, що вплив Кирила на музичний ландшафт Великої Британії був відзначений почесним орденом Британської імперії. Він – музичний детектив, не схожий на інших. Для нас було справжньою пригодою досліджувати цю музику", – сказав Скарф.

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Нагадаємо, Кирило Карабиць – син композитора Івана Карабиця, який у 2009 році очолив один з основних симфонічних оркестрів Великої Британії.

Також працював з іншими знаменитими оркестрами світу, зокрема Віденським, Чиказьким, Французьким національним, Сіднейським філармонічним, Мюнхенським філармонічним, Оркестром BBC тощо.

Водночас під час повномасштабної війни Карабиць, як і диригентка Оксана Линів, зазнав критики через виконання творів російських композиторів Чайковського та Рахманінова.