Вперше за 47 років: у Лондоні покажуть оригінальну версію "Зоряних воєн"

У Лондоні покажуть оригінальну версію легендарної космічної саги "Зоряні війни".

Показ відбудеться під час кінофестивалю Британського інституту кінематографії 12 червня, пише The Guardian.

Цілком ймовірно, що це перший публічний показ оригінальної версії з грудня 1978 року. З того часу її використовували для перегляду вдома.

Версію фільму 1977 року, який започаткував багатомільярдну франшизу, рідко демонстрували на публіці. Режисер та сценарист стрічки Джордж Лукас випустив спеціальні видання оригінальної трилогії "Зоряних воєн" та почав вносити зміни у свій фільм ще під час його повторного показу в 1981 році.

Це викликало чимало невдоволення серед фанатів. Особливо сцена, у якій Ган Соло у виконанні Гаррісона Форда спочатку застрелив мисливця за головами Грідо в кав'ярні Мос Ейслі на Татуїні.

У спеціальному виданні 1997 року цей епізод змінили: тепер Грідо стріляв першим, щоб дати Соло більше підстав для самозахисту. Пізніше її знову відредагували, зробивши так, що обидва персонажі стріляють майже одночасно, а потім і зовсім одночасно.

Ще однією непопулярною зміною стало додавання CGI-гігантського слимака Джабби Хатта. Він вперше з'являється лише в останньому фільмі оригінальної трилогії – "Повернення джедая" (1983).

У 2004-му Джордж Лукас сказав Associated Press, що йому "шкода, що глядачі побачили наполовину завершений фільм і закохалися в нього, але я хочу, щоб він був таким, яким я хочу його бачити".

"Ми прагнемо показати оригінали фільмів, що вийшли на екрани в той момент, коли вони були випущені. Одна з амбіцій фестивалю BFI – показувати оригінали, які переносять глядачів у ті часи, коли фільм вперше вийшов на екрани, щоб дати їм особливий емоційний зв'язок.

У випадку з "Зоряними війнами" фестивальний показ – це унікальна можливість представити фільм глядачам у тому ж вигляді, в якому вони дивилися його в 1977 році", – зазначив Джеймс Белл, старший куратор художніх фільмів у Національному архіві BFI (British Film Institute).

BFI повідомив, що компанії Lucasfilm і Disney дали дозвіл на показ оригінальної версії фільму. Натомість показ оригінальних нарізок "Імперія завдає удару у відповідь" (The Empire Strikes Back) або "Повернення Джедая" (Return of the Jedi) не планують.